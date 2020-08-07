新冠肺炎｜再有混種短毛貓對病毒檢測呈陽性　累計9貓狗曾染疫

漁護署今（7日）公布，一隻接收的混種短毛貓對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，但目前並無相關的病徵，會繼續為該貓隻進行密切監察及反覆測試。截至今日為止，本港累計有三隻狗及六隻貓染疫。

再有混種短毛貓對新冠病毒呈陽性反應。（資料圖片）

漁護署指，該個案為一隻居於屯門的混種短毛貓，由於其畜養人確診新冠肺炎，貓隻於本月4日被送到漁護署接受檢疫，其抽取樣本對病毒測試呈陽性反應，但現時沒有任何相關的病徵。署方指，會繼續為該貓隻進行密切監察及反覆測試。



發言人提醒畜養寵物人須保持良好衞生習慣，並保持家居環境清潔衞生，身體不適應避免與動物接觸。另外，如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。發言人又強調，現時未有證據顯示寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色，強調寵物畜養人在任何情況下，絕不應棄養寵物。



翻查資料，截至8月7日，早前共有三隻狗及五隻貓染疫，在病毒測試時呈陽性性或弱陽性反應，包括是一隻松鼠狗、一隻德國狼狗、一隻約瑟爹利犬、一隻美國短毛貓、一隻蘇格蘭短毛貓及三隻混種短毛貓。在確診狗隻中，馬主周巧兒的松鼠狗是全球首宗感染新冠病毒的狗隻，惟牠康復回家數日後死亡。