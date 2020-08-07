欲轉愉景灣宿舍為住宅被拒　香港興業覆核勝訴　發還城規會考慮

發展商香港興業在4年前，向城規會申請將愉景灣員工宿舍用地改為興建住宅，額外容納逾1千人口，但城規會怕開此先例，會使其他發展商「有樣學樣」，為該區帶來沉重負擔，拒絕申請。發展商不滿決定，提出司法覆核。高等法院今（7日）頒判詞指，城規會未按準則考慮申請，反指發展商應使用其他未經使用的用地，未恰當地考慮申請，於是發還改劃計劃予城規會重新考慮。

城規會質疑香港興業有其他用地未經使用，也未能證明有關改劃不會對環境、岩層、基建等產生負面影響，又稱一旦成功改劃，開此先例怕會產生連鎖效應，更多發展商的同類申請亦可「闖關」成功，為該區帶來過重負擔。

法官在判詞指，城規會在考慮是否批准修改土地用途時應考慮兩個準則，包括有關規劃是否與該區的規劃目的一致，以及規劃是否會影響環境及基建。不過，城規會在考慮本案申請時，卻非指改劃不合符上述兩個因素，而是認為申請人應先使用其他未經使用的用地，城規會作出決定時沒按相關準則作出考慮。

對於城規會指批准申請或立壞先例，法官認為香港興業未有打算作出同類申請，而且每個修改土地用途的申請均會個別考慮，故此裁定香港興業勝訴。

案件編號：HCAL645/2017