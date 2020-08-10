黎智英被捕｜警到蘋果大樓查　馬嶽憂新聞自由　陳偉強指警方克制

警方今早（10日）以涉嫌反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英，約200名警員又到將軍澳蘋果日報大樓搜查。 中文大學政治與行政學系副教授馬嶽認為，眾多警察進入大樓內，在外界而言，或會令不少人質疑侵犯香港新聞自由，甚至擔心會影響本港傳媒業，質疑是回應美國早前制裁特首林鄭月娥等11名中港官員有關。 理工大學專上學院講師陳偉強則指，在實施國安法後，《蘋果日報》仍然「如常」，認為警方今次行動態度克制，不在編採部搜證，以免影響新聞自由。

黎智英涉嫌3項罪名被捕，分別為「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」及「煽動」。（羅君豪攝）

就黎智英以「勾結外國或者境外勢力」、「串謀欺詐」及「煽動」被捕。中文大學政治與行政學系副教授馬嶽認為，就傳媒行業而言，「煽動」一字非常敏感，擔心會對傳媒業做成阻嚇，「係咪傳媒做一啲反政府嘅言論或輿論，就可以被告煽動？」他質疑今次的行動，是回應美國早前制裁11名中港官員。

他認為今次事件會對本港的傳媒業做成白色恐怖，未來仍要繼續觀察指控的內容。

8月10日，多名警員進入將軍澳蘋果日報大樓搜查。（讀者提供）

理工大學專上學院講師陳偉強則指，在實施國安法後，蘋果仍然「如常」，例如公開呼籲外國國家支持香港等，認為「佢都預咗」。他認為警方今次行動態度克制，不在編採部搜證，以免影響新聞自由。

不過他坦言，明白其他傳媒者會擔心，一旦成為政府眼中釘或會有同樣遭遇，未來可能會有顧忌，「始終新聞工作者有責任監管特區政府，監管特區政府、批評幾句時，將來會點呢？」