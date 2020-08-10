亮碧思等直銷公司　指有人在網上發誹謗言論　求法庭頒令移除

著名直銷公司亮碧思和多間相關公司，上周五(7日)入稟高等法院，要求法庭頒發禁制令，禁止他人在網上發表誹謗該些公司的言論。而網上已發佈的誹謗言論，包括在Facebook專頁「反亮碧思大聯盟」的誹謗言論則需移除。亮碧思又要求法庭頒令，不可在網上刊登其員工和分銷員的資料。

原告為4間公司：亮碧思集團(香港)有限公司、Belle Venture Holding (HK) Limited、弗朗爾集團有限公司和詩貝朗集團有限公司。被告則為：在Facebook發佈誹謗原告的人士、任何人非法和蓄意刊登原告員工資料的人士，和蔡永鍵。

原告在入稟狀要求法庭頒令，禁止首被告不可在網上發佈和刊登誹謗原告的言論。而已在網上發佈和刊登誹謗原告的言論，包括Facebook專頁「反亮碧思大聯盟」中的誹謗言論，則需移除。

原告亦要求禁制次被告不可在未經同意下，在網上公開和張貼原告員工和分銷員的資料，威脅和騷擾他們。而已刊登的原告員工和分銷員資料，則需移除。

此外，原告亦要求禁制第三被告，不可在網上發佈和刊登言論，意圖威脅傷害原告股東、員工和分銷員，和損毀原告財物。

原告並要求三名被告作出賠償。

案件編號：HCA1323/2020