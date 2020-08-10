新冠肺炎｜澳門將恢復自由行　居民周三起持檢測證明北上免隔離

澳門新冠肺炎疫情受控，持續約130日未有本地感染個案，社會文化司司長歐陽瑜今日（10日）於疫情例行記者會上宣布，內地當局將恢復珠海居民來澳旅遊簽註，包括團體遊和個人遊；澳門居民若14日內無旅居史，憑陰性的核酸證明可豁免14日隔離。旅遊局公共關係處處長劉鳳池表示，當局與澳門航空一直有聯繫，有需要時會重啟航線；並強調，澳門經濟需要旅客推動，將爭取逐步擴大自由行的範圍。

內地當局將恢復珠海居民來澳旅遊簽註，包括團體遊和個人遊；澳門居民若14日內無旅居史，憑陰性的核酸證明可豁免14日隔離。（資料圖片）

社會文化司司長歐陽瑜今日（10日）於疫情例行記者會上宣布，根據國務院作的批示，內地當局將恢復珠海居民來澳旅遊簽註，包括團體遊和個人遊。

歐陽愉指，從8月12日零時開始，從澳門進入內地的市民，若14日內無外國或其他境外地區旅居史，且持7日內有效核酸檢測陰性證明，或包含7日內核酸檢測呈陰性的健康碼，從澳門進入內地各省市，均可豁免14天的醫學隔離。

社會文化司司長歐陽瑜今日宣布，根據國務院作的批示，內地當局將恢復珠海居民來澳旅遊簽註，包括團體遊和個人遊。（澳廣視截圖）

澳設「熔斷機制」 再爆疫可恢復入境檢疫

歐陽愉亦指， 根據疫情發展設有「熔斷機制」的防控措施，當疫情出現反彈，風險等級調整為中高級別時，會恢復入境人士集中醫學觀察14天的措施，直至澳門的疫情風險評估為低風險。

澳門衛生局長李展潤亦補充，根據全國機制，當地區出現一宗本地個案，即可列為中風險，若超過10宗個案則列為高風險地區。

需呈紙本核酸檢測報告

歐陽瑜表示，內地旅客入境澳門可選擇海陸空的方式，並須出示核酸檢測報告；珠海居民的核酸結果會在「粵康碼」上顯示，內地其他省市的市民則須出示核酸檢測的紙本報告。

歐陽瑜建議，若澳門居民利用海上、航空及陸路進入內地各省市，可向衛生局申請核酸檢測的紙質報告，以便向當地的海關或酒店等出示健康證明。

此外，各地海關僅對口岸檢疫發現的「四類人員」，包括：確診病例人士、疑似病例人士、發燒症狀患者、密切接觸者，進行採樣檢測，並採取相應措施，不在免除醫學觀察隔離14天的措施內。

7月15日，位於廣東省珠海市的港珠澳大橋珠海公路口岸內，旅客向工作人員出示健康碼。（中新社）

旅遊局公共關係處處長劉鳳池表示，當局與澳門航空一直有聯繫，航空公司已做好準備，有需要會重啟航線。

至於自由行何時重開至內地各省市，劉鳳池指，首階段先重啟珠海的自由行，按將來的情況逐步推進，並需視乎內地居民來澳的意慾。但她強調，澳門經濟需要旅客推動，將爭取逐步擴大自由行的範圍。

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