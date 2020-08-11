中女街頭大叫曱甴　與5街坊推撞兼拖鞋摑人　與夫認襲擊判社服令

中年女子聲稱醉酒下在將軍澳街頭大叫「曱甴」，並與現場街坊起爭執，繼而發生推撞，並涉以拖鞋摑5名男女，其丈夫見狀亦加入戰團，途人報警後二人即場被捕。夫婦二人早前承認普通襲擊等6罪，今(11日)於觀塘裁判法院判刑，感化官報告指女被告「品性良好」，裁判官相信她不會重犯，判女被告社會服務令180小時；男被告被判100小時社會服務令。惟女被告一步出法院，又在街上大叫：「曱甴。」

女被告離庭以100元鈔票遮面

女被告步出法院時大鬧：「曱甴」及「黑記」，又以100元鈔票遮面，呼喝稱「畀錢你」。護送兩名男女被告的一名男子，更衝向其中一名男記者，並撞跌該男記者的眼鏡。

女被告江詠虹(49歲)及男被告李朝偉(38歲，地盤工人)。辯方指二人為夫妻。首被告承認兩項普通襲擊及三項襲擊致造成身體傷害罪，次被告則承認一項普通襲擊罪。二人被指於去年8月28日在將軍澳尚德廣場地下襲擊四男一女。

辯方指女被告受酒精影響

辯方今再度求情稱，二人的感化官報告正面，均表示非常後悔，女被告明顯是酒精影響下做錯事，男被告只是一心想平息糾紛，過程中不能自控。主任裁判官徐綺薇相信二人有悔意，不會重犯，又指女被告被還押三星期，已汲取教訓。

曾用拖鞋掌摑一名事主

案情指，去年8 月 28 日零晨時分，女被告醉酒下，在將軍澳尚德廣場地下情緒激動地向群眾大叫「曱甴」，引起其中一名女途人不滿，女被告掌摑女事主面部及推其心口。3 名途人見狀上前調停，反遭掌摑、箍頸等。男被告看見妻子被包圍，遂上前向途人出拳。另一名事主從住所俯視街上狀況，下樓協助時，遭女被告以拖鞋掌摑。

案件編號：KTCC763/2020