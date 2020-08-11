侍應涉藏兩支士巴拿　稱遭警恐嚇雞姦完再打後招認　官不信裁罪成

男侍應元旦遊行被搜出背包內有兩支士巴拿，他聲稱被捕後曾遭警恐嚇說：「捉你入黑房雞姦完再打。」他稱在這環境下而招認想用以拆鐵欄堵路，惟裁判官不相信其說法，今(11日)判他管有物品意圖損毀財產罪成，裁判官明言案件嚴重，會考慮監禁式刑罰，但因被告上月在意外中斷了4根肋骨，遂決定先索取社會服務令報告，押後至本月25日判刑，期間准被告繼續保釋。

被告許翹灝（20歲）案發時任職侍應。他被控於1月1日在灣仔告士打道80號外管有兩支士巴拿。

受查時偶爾行使緘默權

辯方早前指被告受警員威嚇如不認罪便「捉你入黑房雞姦完再打」，驚慌下表示士巴拿是準備拆鐵欄堵路。裁判官今分析指，若被告腦袋一片空白，理應一早承認，而非在警誡會面中偶爾行使緘默權，不答部份問題。她認為警員是誠實可靠的證人，而被告作供矛盾，裁定他是自願招認。

被告許翹灝在東區法院被裁定一項管有物品意圖損毀財產罪成。(資料圖片)

帶備以維修單車說法有違常理

被告自辯稱當日打算往港島的單車舖修理單車，為了確保螺絲帽的尺寸，故帶備涉案的士巴拿。惟裁判官指，他從大埔住所攜帶2支士巴拿往港島維修單車，兼且沒有事先確認店舖的營業時間，做法有違常理，拒信納其供詞。法庭相信警員坦白作供，而被告自願地招認士巴拿用以拆鐵欄堵路，明顯是有意圖損毀財產，裁定罪名成立。

騎單車與小巴相撞斷4根肋骨

辯方求情透露，被告上月騎單車時與小巴相撞，斷了4根肋骨，曾留院數天，現仍需覆診。他認為此案非同類案件中最嚴重的情況，盼法庭索取感化令及社會服務令報告量刑。裁判官則指案件嚴重，質疑社會服務令是否足以反映嚴重性，明言會考慮監禁式刑罰。

受社會氣氛影響犯案

辯方再呈上醫療報告及中學老師的求情信，並指案件受疫情影響拖延近半年。他續道，被告當時或受社會氣氛影響犯案，涉案的士巴拿並非特別製成的工具。此外，被告報讀了進修課程，現正等待開學，望法庭不要判處監禁式刑罰，並讓被告在等候報告期間繼續保釋。

裁判官強調應判處阻嚇性刑罰，但考慮控罪無量刑指引以及被告的身體狀況，最終決定先索取報告，並批准被告繼續保釋。

案件編號：ESCC26/2020