美國禁香港入口貨物印「香港製造」　廠商會：或暫停輸美產品

美國總統特朗普早前宣佈取消香港的特殊待遇，美國政府公告，9月25日起，在香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。 香港中華廠商聯合會對事件表示極度遺憾，稱「香港製造」是香港賴以自豪的軟實力，亦是質素和信心的保證，美國此項安排，或多或少削弱會香港產品在當地的獨特性和競爭力。廠商會又指，港商除了要更改包裝之外，亦對簽發「產地來源證」引起混亂，對廠商造成很大不便，「港商無所適從下，或會暫停所有輸美產品。」

▼美國國土安全部公告全文▼

廠商會認為，美方一連串制裁香港的行為「無理」、「漠視國際經貿基本原則」，又指行為突顯出美方「粗暴干預香港事務」的本質，廠商會對此表示極度遺憾。

稱美國「指鹿為馬」 做成混亂

廠商會指，有關安排對香港整體出口的直接影響有限，因根據工貿署數據，2019年從香港直接出口至美國的產品只有36.7億港元，只佔整體出口少於0.1%。不過，廠商會又補充，「香港製造」是香港賴以自豪的軟實力，對消費者而言，亦是質素和信心的保證，認為有關安排，或多或少削弱香港產品在當地的獨特性和競爭力。

廠商會又指，港商除了需要更改包裝外，亦對簽發「產地來源證」引起混亂。廠商會解釋，過去獲授權發出「產地來源證」的香港機關，是遵照香港產地來源規則簽發文件，該規則是按照國際認可慣例及標準而訂定，廠商會批評：「美國強行要求香港製造產品竄改產地來源，實是指鹿為馬，更是強人所難。」亦會讓港商在進行原產地標示、申領「原產地來源證」時面臨「身份不明」，甚至不被相關地方海關當局認可的局面。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼

+ 8 + 7 + 6

希望當局向世界貿易組織投訴

廠商會指出，希望當局能向世界貿易組織（WTO）投訴，並希望當局能與內地相關部門就「產地來源證」的問題進行協調，找出解決方案。