理大再辦職業及物理治療碩士課程　社福界工作3年可全數免學費

香港醫護服務人手長期短缺，尤見於專業治療人員，社會福利署自2012年聯同理工大學推出培訓資助計劃，為獲非政府機構錄取的學生提供全費學費資助，以改善社福機構人手短缺問題。 理大將於2021至2023年繼續推行計劃，開辦兩年全日制職業治療學碩士及物理治療學碩士課程，獲取錄的學生畢業後需於選定的社福機構連續服務三年。計劃過去四屆共資助了超過250名學生，當中約六成五畢業生目前留於社福機構工作。

理大康復治療科學系講座教授及系主任曾永康教授形容課程為密集式課程，兩年內修畢相等於四年制學士資歷的碩士課程，當中包括多於1000小時的實習時數，完成後可註冊為職業治療師或物理治療師，相信有助短時間內增加社福界人手。

兩個課程開辦四屆以來的申請人數均每年增加，平均競爭人數由3名增至12名，去年有超過四百名人士報讀課程。今年將各開辦48個學位，兩年制課程學費合共為64萬，合資格學生能獲全數學費資助。學生獲理大取錄後，可按自己意願揀選相關社福機構，社福機構多按能力及面試成績揀選學生，如學生獲社福機構取錄並承諾畢業後於該機構工作三年，可經由社福機構申請資助。根據往年畢業生做法，學生需先自行繳付第一期約十萬元的學費，成功申請資助後報銷相關款項，第一期後的學費再無需繳付。

本港人口老化持續，未來物理治療及職業治療人才需求殷切。（資料圖片／鄭子峰攝）

協康會行政總裁歐陽偉康先生表示，機構主要提供兒童學前康復服務，現時社福機構較難吸納專業治療人員，由於教育部門及醫院管理局的薪酬福利較社福機構好，社福機構的競爭力較兩者低，通常是最後一批吸納畢業生，故歡迎繼續推行計劃。協康會由首屆開始參加此計劃，現有約四十多名物理治療師及六十多名職業治療師，未來仍有人手需求，預計今年將聘請6名物理治療師，以及5至6名職業治療師。

課程助學生短期內獲相關資格

首屆物理治療學碩士畢業生王君仙小姐於台灣修讀物理治療學士，曾於澳門從事物理治療工作，她表示課程有助她獲得香港認可的資歷，畢業後加入協康會工作。而第三屆的職業治療學碩士畢業生李亮邦先生的本科為有輔導及心理學雙學士學位，畢業後加入聖公會福利協會工作，他認為課程有助學生短期內獲得相關資格，千小時的學習時數能豐富學生經驗，他認為現時各社福界的人才需求殷切，特別是安老院舍、學前兒童、地區康健服務。

曾教授補充，報讀學生須持學士學位，並已修讀人體生理學及解剖學課程，如學士學位未有修讀相關課程，可循其他途徑如報讀網上課程達至要求。收生時考慮計分制及面試成績，曾修讀心理學、營養學或人體運動學等醫護相關課程者將獲優先考慮，面試視乎學生對相關行業的熱誠。課程今日（12日）起開始接受報名，課程將於2021年1月開課。