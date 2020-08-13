新冠肺炎｜增69宗包括張大偉僱傭中心2名印傭　無源頭個案多長者

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今天（13日）公布，截至凌晨新增69宗確診個案，當中65宗屬本地感染，源頭不明個案有33宗，佔約一半。 新增個案中，再有2名印傭染疫，她們與早前已確診的印傭，一同居於荃灣張大偉僱傭中心宿舍。另有一名確診者是涉及旺角長興大廈一個外傭宿舍負責人的家人。而初步確診多天的23歲警員，今天亦已確診。

《香港01》記者在8月9日到訪張大偉僱傭中心，發現已拉閘，與僱傭中心同用一舖位的私家偵探社亦未有營業。(資料圖片／黃詠榆攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天新增69宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，包括2名菲傭、一名曾到非洲、巴西的埃塞俄比亞機師、一名從印度回港人士。

65宗本地感染中，有32宗與早前確診者有關連，包括一名在葵涌碼頭工作的人（56歲男子）、一名負責粉嶺塘坑三號食水配水庫工程的工人（42歲男子）。另外，早前確診的44歲印傭（第4024宗）曾入住的荃灣享和街74號地下的「張大偉僱傭中心有限公司」，張竹君指，該處有2名曾入住的印傭被送入檢疫中心後確診，分別是一名27歲女子（第4248宗）和一名48歲女子（第4249宗）。

而早前確診的40歲印傭（第4159宗）住在長興大廈9樓，該宿舍負責人一名家人今天確診，她是30歲女子（第4264宗），不過負責人仍然否認曾出租單位予外傭居住，當局亦正向其了解其他外傭資料，不過由於單位沒有登記入住者資料，當局仍需繼續跟進。

無源頭個案有33宗，當中包括一名23歲警員（第4262宗），他駐守機動部隊，已初步確診多天。張竹君稱，無源頭個案包括80至90多歲的退休長者、家庭主婦，他們的活動不多，部分只於住所附近飲茶、去街市。

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