殘疾藝術家手繪滑板登蘇富比拍賣會　 為同路人出力籌款

拍賣行蘇富比以拍賣藝術品及文物而著稱，該行將與東華三院合作舉辦「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」，以滑板作創作媒介拍賣57組手繪滑板，作品除來自各地藝術家、攝影師、演藝名人外，亦包括東華三院i-d Art（愛不同藝術）傷殘藝術家。 患有先天自閉症及輕度弱智陳詩敏是其中一位傷殘藝術家，兒時很喜歡到遊樂場遊玩，亦成為了她的創作泉源，她的畫作中有不少遊樂場設施，包括「氹氹轉」及「搖搖板」，而她參與藝術創作後情緒亦有改善。 拍賣將在本月18日至28日舉行。

拍賣的57組手繪滑板中有6幅作品由i-d Art（愛不同藝術）的傷殘人士所繪。患有先天自閉症及輕度弱智的陳詩敏是其中一位創作者，她的作品以葵興遊樂場為主題。

她表示，兒時很喜歡去葵興遊樂場遊玩，這成為她的創作泉源，畫中有不少遊樂場設施，包括「氹氹轉」及「搖搖板」；東華三院賽馬會復康中心副院長楊美玲指，詩敏對藝術創作的投入極大，又稱很多殘疾人士不善言詞，但可以透過藝術作品對社會作貢獻。

事實上，藝術創作亦可作為殘疾人士抒發情緒的工具，又可以訓練他們的耐性，詩敏的姐姐亦形容詩敏在接觸畫畫後「脾氣少咗，平靜咗。」

長者花5小時作畫：畫畫最開心



患有智力障礙、年逾70歲的的梁日洪則以香港美食作主題，把最愛的雲吞麵及燒鵝髀繪畫在滑板上，梁伯伯直言畫畫時最開心，共花5小時創作作品。

90後插畫家 讚殘疾人士很有創意

手繪滑板創作人亦包括90後的插畫家Vivian Ho（何博欣），她先後為東華三院畫了一幅周年誌插畫及七塊滑板。Vivian稱自己首次在滑板上繪畫，形容很新奇及具挑戰性，所創作的內容圍繞香港特色。她認為這次跟東華三院的合作很有意義，希望透過她的畫作讓更多人認識東華三院。

提到創作期間與殘疾人士交流，她指殘疾人士的作品很有創意，亦很具個人色彩，對她靈感上的衝擊非常大；她形容自己的作品可能反而有「框框」限制了自己，見識其他人的作品後很有得着。

手繪滑板底價5000起 助學生發展藝術

東華三院發言人指，拍賣會的手繪滑板分為藝術及非藝術(由非藝術家創作）兩類。非藝術的底價5000元起，藝術類則沒有統一劃分。慈善拍賣會將於本月18至28日舉行，有興趣的市民可以到蘇富比網站參與網上拍賣活動。所籌得善款將不會扣除行政費用，全數撥至東華三院屬校學生之藝術及音樂教育經費，資助學生發展及學習藝術和音樂。