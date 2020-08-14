劍橋護老院友肛門被塞異物後亡　社署加強規管　業界：尊嚴受損

牛頭角劍橋護老院的六旬中度智障男院友，於2016年被醫護發現肛門塞有異物，兩日後因肺炎不治。死因裁判官昨裁定事主死於自然，並向社會福利署提出10項建議，包括設立院舍「黑名單」、對違規或提供虛假資料的院舍直接檢控等。 安老服務協會委員李輝今（14日）早在港台節目《千禧年代》表示，事件發生後，監管院舍方面有深刻變化。社署在2017年成立牌照及規管科，加強監管及執法，又派督察突擊巡查安老院舍。 她形容規管安老院舍的規定「好嚴苛」，業界營商似是犯罪，尊嚴受損。她又說，受新冠肺炎疫情影響，安老院舍的租金已稍為減低，但仍然比酒樓昂貴。

安老服務協會委員李輝稱，該事件發生後，這四、五年內社會十分關注安老院情況，監管院舍方面有深刻變化。她表示，社會福利署參考了法庭建議，在2017年成立牌照及規管科， 因應院舍天台沐浴、肛門塞紗布等情況，加強監管及執法，又派督察突擊巡查安老院舍。另外，社署亦設立了院舍黑名單，「公眾睇到院舍犯咗咩事，懲罰好重，業界初初好反感。 」她形容規管安老院舍的規定「好嚴苛」，業界表示營商似是犯罪，尊嚴受損。

李輝續稱，整個安老院舍行業在高租金、人手緊絀等壓力下營運。業界人口老化，透過中介公司聘請人手也十分困難，她希望可擴大補充勞工計劃，從而輸入外勞，達致聘請每兩名個本地工人，便可有一名外勞的比例。她又說，受疫情影響，安老院舍的租金已稍為減低，但仍然比酒樓昂貴。

牛頭角劍橋護老院的六旬中度智障男院友，2016年1月31日不適入院，被醫護發現肛門塞有異物，兩日後因肺炎不治。死因裁判官昨裁定事主死於自然，亦裁定劍橋護老院員工未經事主同意下將尿片塞入其體內，以減少換尿片次數。裁判官向社署提出10項建議，包括設立院舍「黑名單」、對違規或提供虛假資料的院舍直接檢控等，並要求社署署長6個月內匯報實施情况。

10點建議包括：

1. 社署應設違規黑名單；

2. 在考慮發牌或續牌前要先查閱黑名單；

3. 檢控提供虛假資料的院舍而非只發警告信；

4. 院舍違反人手比例3次後便要作檢控；

5. 院舍主管要加簽員工的值勤記錄；

6. 員工在1日內不可連續工作超過16小時；

7. 院舍在兩日內必定要為院友檢查體溫、血壓、脈搏；

8. 不應將不能溝通的院友編為同房；

9. 社署應在2個月內向違規院舍發警告信；

10. 以及如院舍經營者有變要在14內通知牌照科。