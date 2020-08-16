確診大廈｜貨櫃碼頭群組7人報稱居碼頭內　兩染疫女幼童居田景邨

第三波疫情仍在蔓延，衞生防護中心今日（16日）公布新增74宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料，當中葵青貨櫃碼頭群組再新增34宗個案，33宗是「宏記港務操作有限公司」，連同傳染予家人親友的數目，整個群組已累計有63人染疫，其中55人於碼頭內工作。 資料顯示，葵青貨櫃碼頭群組新增的個案中，患者住所遍佈港九新界離島，當中更有7人報稱居於葵青貨櫃碼頭內。

葵青貨櫃碼頭群組新增的個案中，住所遍佈港九新界離島，當中更有7人報稱居於葵青貨櫃碼頭內。（資料圖片／盧翊銘攝）

貨櫃碼頭群組個案 遍佈港九新界離島

衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾形容，宏記員工會共用休息室，有逾百人共用，似一個大家庭，有時更會過夜，「可能唔返工個時，就會喺度休息、食飯、沖涼、用廁所等。」

最新資料顯示，葵青貨櫃碼頭群組今日新增的34人中，當中有7人的住所，都報稱住在葵青貨櫃碼頭內（個案編號#4414、4418、4420、4443、4444、4445、4454），其中一人除了住在貨櫃碼頭外，亦住在青衣青逸酒店。

碼頭群組新增患者 住所遍佈全港

此外，群組內不少人住在不同的公屋屋邨內，住所亦遍佈九龍、新界、港島區，包括慈雲山慈康邨康健樓、香港仔石排灣邨碧朗樓、鴨脷洲利東邨東昌樓等，當中有兩名患者同樣居於屯門湖景邨湖月樓。除了公屋屋邨外，離島長洲亦上榜，群組內有患者住在長洲柏利邨。

染疫印傭曾到鳳德邨硃凰樓工作

此外，今日再有印傭（#4471）確診，她等候新工作期間曾住在旺角長興大廈2樓，與9樓爆疫的宿舍是同一負責人管理。該名印傭於8月1日起，已赴鑽石山鳳德邨僱主家中工作，新僱主一家亦同需檢疫。資料顯示，該名僱主居於鳳德邨硃鳳樓。

至於發病期曾赴考的東華學院護士學生(#4393)，則住在美田邨美致樓。

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+ 9 + 8 + 7

三個月大男嬰確診

此外，今日新增的個案中，有部份是嬰兒或小童，全部與本地個案有流行病學關連。資料顯示，有兩歲及四歲女童（#4430、#4431）染疫，她們同樣居住屯門田景邨田裕樓，先後在8月12及13日後發病。

另外，一名三個月大男嬰（#4478）亦同樣確診，他住在旺角鴻禧大廈，沒有病徵。