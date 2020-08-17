消委會測試即炸薯條薯格　Five Guys薯條致癌物最多　麥記排第四

漢堡薯條一直深受大人小孩喜愛，美味又價錢經濟，但今時今日的漢堡薯條已非常講究，有餐廳的漢堡售價更高達至過百元。消委會測試10間餐廳及快餐店的薯條、薯格、薯塊等油炸薯製食品，當中有三間餐廳樣本的致癌物丙烯酰胺含量超標，最嚴重的是美式快餐店Five Guys售價60元一份的薯條，超標逾400微克。

根據歐盟為即食薯條制訂的基準水平，每公斤薯條不應有多於500微克的丙烯酰胺，「Five Guys」Fries的丙烯酰胺含量為每公斤964微克，比基準水平高90%。而「意粉屋」星星薯餅及「宜家家居」香脆薯格的丙烯酰胺含量亦超標，分別含701微克及639微克。以消委會對每份推食品推算，進食一份「Five Guys」薯條會吸取447微克的丙烯酰胺。

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「Five Guys」2018年於香港開設第一間分店，至今共有4間分店，平均消費$51至$100，而「意粉屋」則有8間分店，平均消費$101至$200，兩間餐廳今次被驗出丙烯酰胺超標的薯條，是眾多樣本當中致癌物最多價錢又最貴。

丙烯酰胺是在烹煮食物，特別當是溫度超過攝氏120度時，不經意產生的污染物，以高溫烹煮的食物如薯條、薯片、咖啡等較容易受丙烯酰胺污染。根據糧農組織／世衞聯合食物添加劑專家委員會的研究，食物的丙烯酰胺含量越高，會影響人類健康，嚴重者會致癌。

除丙烯酰胺外，各薯條、薯餅、薯格等的脂肪及鈉含量亦不低，「Five Guys」Fries及「意粉屋」星星薯餅同屬高脂食物，「宜家家居」香脆薯格及「肯德基」格格脆薯塊則屬高鈉食物。