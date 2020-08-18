毒品案證物袋4月仍在突然消失　控方查證後決續提告　被告認罪

警員兩年前在大埔林錦公路追截一輛私家車時發生開槍事件，兩男在事件中被捕，並被控偷竊、危險駕駛、管有危險藥物等8罪，惟案件昨在區域法院開審前，卻揭發警方遺失曾用來裝載涉案冰毒的證物袋。據了解，該袋在今年4月時仍在，現在卻不翼而飛，警方昨向9名相關警員調查，仍無法得知證物袋何時不見。惟控方認為仍足以證明證物鏈的完整性，決定繼續提告。兩被告最後亦承認包括毒品罪在內共7項控罪，由於雙方需時準備案情摘要，案件押後明日再處理。

兩被告均涉毒品罪名

兩被告為：溫運權（38歲）及吳志偉（48歲），兩人分別被控管有0.09克及6.31克冰毒。

控方昨向法庭表示，曾用來裝載涉案毒品的可再封塑膠袋，在警方搜查期間不翼而飛，案件押後至今日，以便辯方就事件與控方進行商討，以及讓控方考慮是否決定繼續提告。

兩被告溫運權及吳志偉於2018年8月，在大埔林錦公路被警員追截時被捕。(資料圖片)

4月時證物袋仍在

據了解，本案原定在本年4月20日進行審前覆核，受疫情影響而取消該日聆訊，當時證物袋仍在，惟至上周五警方整理證物時，才發現證物袋不翼而飛。警方昨日向9名相關警員調查後，也無從得知證物袋何時不見。該遺失了的證物袋，是警方在案發現場檢取證物時用的膠袋，後來袋內的毒品被拿去化驗後，該袋已不會再用來存放涉案毒品，故涉案的毒品亦未有受到影響。

認為仍能證明證物鏈完整性

控方認為，雖然證物袋不翼而飛，但仍能夠證明證物鏈的完整性，於是決定繼續進行檢控，溫一度欲改為不認毒品罪，但最終也決定認罪，而吳的代表律師與控方進行協商後，吳也決定承認毒品罪，而他被控的協助罪犯罪則獲准留於法庭存檔。

兩被告均認藏毒罪

法庭今早聽取兩名被告的答辯，溫承認盜竊、處理贓物、危險駕駛及管有危險藥物罪；吳則承認管有危險藥物、未獲授權而取用運輸工具及危險駕駛罪。控辯雙方需時準備案情摘要，案件押後至明日再處理。

二人另涉偷車等罪名

除毒品罪外，溫另被控於2018年8月14日在粉嶺名都外偷竊一部輕型貨車、一個銀包、一張身份證等屬於另一人的財產。他另被控在8月24日處理贓物即銅喉及銅線，並於8月30日危險駕駛一輛輕型貨車。

吳則被控於2018年8月30日未獲授權下取用私家車，並以私家車接載溫，而意圖妨礙拘捕溫，及危險駕駛該私家車。

案件編號：DCCC 360/2019