快必譚得志籌款活動踢「大波man」石房有　被判罰款3000元

人民力量副主席「快必」譚得志今年5月在中環碼頭舉辦「民主歌聲獻中環」籌款活動，活動完結後遭綽號「大波man」的建制派支持者石房有挑釁，爭執中起腳踢對方的大腿。他今（19日）於東區裁判法院承認普通襲擊罪，主任裁判官錢禮指事件雖由事主挑起，但這並非被告踢人的籍口。她考慮到被告初犯、認罪並有悔意、以及事主傷勢不重，罰款3000元。

石挑起事端但無被起訴

被告譚得志（48歲）承認於5月31日，在中環10號碼頭襲擊石房有。

裁判官指石有份挑起事端，詢問控方有無起訴他，控方回應事主僅作出言語攻擊，故沒有起訴。

求情稱受石激怒才起腳

辯方則求情道，案件由石引起，雖然這不是犯案的藉口，但被告是受石激怒才會起腳踢一下。被告過往無定罪記錄，事主傷勢不重，望法庭輕判。裁判官判刑時明言政見與案件無關，量刑時不會考慮，最終判處罰款。

雙方曾用粗口謾罵

案情指，「民主歌聲獻中環」於當日下午5時半左右完結，譚收拾東西時，石及其友人上前就政見問題與譚等人起爭執。雙方用粗口謾罵及攝影，期間譚踢事主大腿一下。石及後報警並送院，被診斷大腿紅疼，同日出院。譚事後被捕，警誡下保持緘默。

譚涉另案下月14日再提訊

另外，譚同月在反對「港區國安法」遊行前夕，於銅鑼灣街頭舉行健康講座及派發政治宣傳單張期間被捕，被控舉行或召集未經批准的公眾集會、在公眾地方擾亂秩序，及拒絕遵從或故意忽略遵從警務人員作出的命令共3項罪名。該案押後至下月14日再訊，以待控方諮詢法律意見。

十多名警員被派到法院門外

散庭時，十多名警員在法院門口，並以限聚令為由，警告除予記者之外不准於門口聚集。譚斥警方做法荒謬，指沒有假記者但有假警察。期間其支持者留在法院地下大堂，譚隨後讓支持者散去後，再離開法院。

案件編號：ESCC954、1225/2020