海高斯風球｜天文台將發今年首個八號風球　料烈風持續至明早

熱帶風暴「海高斯」逼近本港，天文台今日（18日）指，海高斯會在今晚至明（19日）早於香港西南約150公里內掠過。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上10時至午夜改發八號烈風或暴風信號。若天文台改發8號風球，亦將會是今年首個八號烈風或暴風信號。 天文台料明日初時間中吹8級烈風，即明日上半日風力或仍達八號風球。天文台又對《香港01》指，預測今晚至明早是最大風。另外，近幾日是天文大潮，明日早上部分低窪地區可能出現水浸或海水倒灌，天文台呼籲市民做好預防措施。

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天文台預料，本港平均風速為每小時41至62公里。在下午5時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約210公里，即在北緯21.0度，東經115.6度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸，料明日會在廣東西部沿岸登陸。

而按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時59、57及57公里，最高陣風分別超過每小時66、83及76公里。

根據天文台九天天氣預測，明日多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。海面有大浪及湧浪。吹東至東南風7級，初時間中8級。稍後5級。根據蒲福氏風級表，8級烈風平均風速達每小時63至75公里，即達八號風球風力。

天文台署理高級科學主任江偉解釋，天氣預報中的「初時」是指明日「頭半日」。即料明日上半日風力或仍達八號風球。他指本港今晚至明早是最大風，其後風勢會逐漸緩和；至於八號風球除下的時間，則要視乎實際風力。江偉又稱，近數日都是天文大潮，加上熱帶氣旋影響，明日早上部分低窪地區可能出現水浸或海水倒灌。他又呼籲市民做好防風措施，並遠離危險地方。

天文台料明日多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。（天文台網頁截圖）

內地中央氣象台則指，海高斯料向西偏北方向移動，強度逐漸加強，並將於明日日間在廣東陽江到湛江一帶沿海登陸。受其影響，18至20日南海西北部、北部灣北部等部分海域及廣東西部沿海地區的風力有10至12級，陣風可達13至14級；華南南部及雲南南部等地將有大到暴雨，其中廣東西南部、廣西南部、雲南南部局部地區有大暴雨。

澳門氣象局則預料三號風球將維持一段時間，八號風球於18日晚間至19日凌晨發出的可能性為中等至較高。