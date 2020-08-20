黎智英涉刑恐東方記者案　事主稱遭黎怒睥謾罵　感焦慮要看精神科

壹傳媒創辦人黎智英被指於2017年在維園參與六四集會時恐嚇東方報業集團男記者，數月前被落案起訴刑事恐嚇罪。他否認指控，案件今（20日）於西九龍裁判法院開審。事主供稱，2014年佔領中環之前被委派留意黎智英，數年尾隨採訪期間曾遭黎反拍攝及粗口謾罵。案發當日，黎「怒睥」他，再指罵說：「我x你老母x！我實搵人搞x你！你唔好咁近影我！」並稱「我影x咗你相呀！」事主聲稱害怕對方會找人傷害自己，「個人好焦慮、驚慌」，事後求診精神科醫生並需服鎮靜藥物。

被告黎智英（72歲）否認於2017年6月4日在維園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。除了事主外，其在場的同事也會到庭作供。兩人早前獲批匿名令，分別以X及Y代稱。審訊原定昨日開審，但因颱風順延至今。

佔中後被留派留意黎智英

X供稱於1995年加入東方報業集團，曾在突發組及兩岸組工作，2014年佔領中環前被委派留意黎智英。他指，佔中前後常有人在黎的家門外示威，他會「跟出跟入」採訪。X稱採訪「唔係好頻繁」，佔中時期會較密，其餘時間每月大概會採訪數次；有時並無需要，及基於「專業操守」，拍攝黎智英時會保持距離。

黎智英被控在2017年6月4日在維園刑事恐嚇一名東方日報記者。(梁鵬威攝)

曾拍到黎與男子「刀疤剛」見面

X作供時提及2014年11月佔中後期，在金鐘拍到黎與一男子見面，事後才知道該男的綽號為「刀疤剛」。另外，他在2016年10月於灣仔會展舉起長鏡頭拍攝黎智英時，反被對方以手機拍攝，X稱就此感到驚訝及奇怪。翌月他在中上環某餐廳外追訪時，又遭黎罵道：「我x你老母x！」X稱有點害怕，遂立即走開，而上述兩次拍攝均距離對方6至8米。

黎在半米距離爆粗謾罵

他續說，案發當晚近7時抵達維園，保持約7米距離拍攝偕李柱銘一同坐在音樂亭附近的黎智英。期間，X被黎「怒睥」數次，並感到莫名其妙。六四集會接近尾聲時，X準備收拾東西，惟黎突然走近其身旁不足半米，舉起右手大聲指罵：「我x你老母x！我實搵人搞x你！你唔好咁近影我！我實搵人搞x你！我影x咗你相呀！我實搞你㗎！」語畢行開兩步，再折返大罵：「我x你老母x！」

當場嚇呆驚被摑

X形容當時「呆咗」，又因兩人距離很近，並說：「驚佢會打我、掌摑我，同埋推我。」他聽到黎聲稱「搵人搞X你」時感到很驚慌，「驚佢有後著真係搵人搞我、傷害我」。X指當時有叫黎放心，表示不會貼近拍攝。他被罵後，繼續保持距離拍攝黎，當晚返回公司匯報後，往警署報案。

控方播出X與其同事Y在案發日拍攝的片段，可見黎曾望向X的鏡頭，而Y就拍到部份指罵情況。

期間經常失眠

X形容：「當時心理問題好大，同埋個人好焦慮、驚慌。」事後接受心理輔導，並見精神科醫生，需要服食鎮靜藥物，該段時間經常失眠。他其後減少負責與黎有關的採訪，重申：「身體壓力好大，好驚有人真係搞我。」又擔心黎智英有他的照片會對他不利。

控方開案陳詞提到X被診斷出適應障礙，並透露會傳召精神科醫生作供。審訊再續。

案件編號：WKCC956/2020