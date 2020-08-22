新冠肺炎｜汕尾與港病毒株相似＝香港輸出？　港大專家：不一定

內地連日出現零星新冠肺炎確診個案，廣東省衛健委今日（22日）表示，汕尾陸豐患者與本港流行毒株HK1高度同源，相似度達99.99%。 香港大學微生物學系臨床副教授杜啟泓表示，本港HK1患者的基因與菲律賓輸入個案最相似，覆蓋全港多區。他認為雖然有機會是由本港向內地輸出個案，但相信全球不止香港和菲律賓患者有此病毒株，不能排除是由其他國家傳染。「用病毒基因決定邊個地方輸入個案係好危險嘅做法，除非全球每個人都公開自己個病毒株，否則好容易會有missing link（斷層），好易錯誤判斷。」

廣東省政府新聞辦舉行疫情防控新聞發布會，通報最新情況。（南方都市報）

廣東省政府表示，汕尾陸豐疫情發生後，衛健委抽出5個感染個案的鼻咽拭子樣本，進行病毒基因組序列測定和分析。當局發現這5名患者的病毒基因序列，與香港本地流行的病毒株HK1分支對比，同源百分率達到99.99％。該批群組首名確診者是深圳41歲超市女員工，其他患者是她的同事及家人各兩名。

香港大學微生物學系臨床副教授杜啟泓。（余俊亮攝）

叫「HK1」是因為香港研究團隊首發現

港大微生物學系講座教授袁國勇、臨床副教授杜啟泓及其團隊早前在醫學期刊《臨床傳染病期刊》發表研究，分析6月22日至7月14日確診的18宗輸入個案，及7月7日至14日確診的32宗本地個案，發現29宗本地個案為HK1群組，比例高達九成。這類患者的基因與菲律賓輸入個案最相似。

港大微生物學系臨床副教授杜啟泓接受《香港01》查詢表示，HK1屬於GR病毒株，卻出現了五種突變；本港感染HK1分支新冠病毒的患者住處覆蓋全港多區，於7至8月非常流行。對於內地出現HK1病毒株，他認為雖然有機會是由本港輸出個案，但相信全球不止香港和菲律賓患者有此病毒株，不能排除是由其他國家傳染。「用病毒基因決定邊個地方輸入個案係好危險嘅做法，除非全球每個人都公開自己個病毒株，否則好容易會有missing link（斷層），好易錯誤判斷。」他指，需待更廣泛及詳細的基因分析，才能更準確地找出傳染源頭。

至於HK1的名字由來，是否代表病毒株來自本港患者，杜啟泓表示並非有此意思，而是因為香港發現此病毒變異而為其冠名：「咁我哋喺香港搵到呢種病毒株，又係全球首個團隊介紹呢樣嘢，咪叫HK1囉。」