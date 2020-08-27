確診餐廳｜沙田雲桂香等4店上榜　累計5患者曾光顧屯門良景金大班

本港新冠肺炎疫情未息，政府周三（26日）公布的新增確診數字達24宗，為過去3天最高。而衞生署本周三（26日）晚更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增約4間餐廳曾有確診者到訪。除了酒樓員工任職的旺角始創中心海港酒家外，沙田偉華中心的「雲桂香米線專門店」、 屯門良景廣場的「佳記餐廳」及九龍城定安大廈的「萬豪漁港」亦「上榜」。 其中一名新增確診者曾到訪的屯門良景廣場「金大班」，累計近期已有5名確診者到訪，5人全報稱住在屯門，當中4人無流行病學關連紀錄，即未找到感染源頭。

住在屯門新屯門中心2座的69歲男子（#4729），早在8月14日出現病徵，屬本地個案。不計住所，他曾到訪過至少4個地點，包括屯門田景邨田翠樓、屯門富健花園二座，以及在本周一（24日）或之前曾到過屯門區的良景廣場內兩間食肆——佳記餐廳及金大班。

曾有確診者到訪的新增食肆名單。（香港01製圖)

「金大班」5確診食客 4人未找到感染源頭

連同#4729個案，屯門良景廣場「金大班」近期累計已有5名確診者到訪，當中除了一人在8月16日發病、住屯門山景邨景麗樓的69歲女子（#4658)，與本地個案有流行病學關連外，餘下3人皆非關連個案。三人為8月13日發病、住在屯門田景邨田裕樓的32歲男子（#4412）；在8月13日發病、住屯門山景邨景麗樓的69歲男子（#4599）；以及事先沒病徵、居於屯門龍門居12座的40歲男子（#4628）。

▼8.28重新開放場所▼

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屯門良景廣場成新群組 累計15患者到訪過

翻查資料，「金大班」所在的屯門良景廣場，共有15名確診者到訪過（包括#2319、#2707、#3582、#4286、#4309、#4339、#4374、#4412、#4430、#4431、#4467、#4587、#4599、#4658及#4729）。

同一廣場內的「大快活」，有一名63歲男子（#4308）曾在8月12日或之前到訪；而「意樂餐廳」則有1名46歲女子（#4598）曾在8月19日或之前到訪。

匡智梨木樹員工曾到沙田雲桂香

至於屬匡智梨木樹宿舍群組，本身為院舍員工的48歲女子（#4728），本周一（24日)發病，她報稱住在葵涌安蔭邨康蔭樓 ，曾在8月23日或之前曾到過沙田偉華中心的「雲桂香米線專門店」 。

而住在何文田愛民邨信民樓的78歲老翁（#4732），他在8月20日發病，同日或之前曾到過土瓜灣定安大廈的「萬豪漁港」。

而新增確診者中包括1名在旺角始創中心海港酒家工作的50歲女員工（#4730），她負責樓面工作，在8月21日（上周五）有病徵，於食環署為食肆員工進行篩查時被發現。政府晚上公布資料顯示，她最後在上周六（22日）到過酒樓，住在太子基隆街75至77號。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼