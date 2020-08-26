全民檢測｜特設網頁曝光　8.29起可網上預約　需輸入三項個人資料

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，特設網頁率先在周二（25日）晚上出爐，預告本周六（29日）起接受市民預約登記。 只是年滿六歲、無病徵的市民可以姓名、身份證號碼及手機號碼預約，再在時段內到指定社區檢測中心採集樣本，陰性檢測者大約3天會接到短訊通知，陽性者將收到衞生署電話通知。不少市民都關注所住地區有否18區檢測中心，網頁中只表示稍後公布。 至於私隱方面，政府在網頁中表明，整個檢測程序在香港進行，不論是檢測樣本或結果等所有個人資料不會傳至境外，除了陽性者資料會轉交衞生署及醫管局跟進，以安排送院接受治療；其餘陰性檢測者大約3天會接到短訊通知後，其個人資料會在計劃完成後一個月內刪除。

全民檢測計劃將在8月29日接受網上預約申請，成功登記的市民最早可在9月1日接受檢測。（政府普及社區檢測計劃網頁）

三類市民不適合參加全民檢測​

「普及社區檢測計劃」將於9月1日正式開始，24小時網上預約系統將在8月29日開始投入服務，只要年滿6歲、沒有病徵的香港居民均可報名。以個人姓名、身份證號碼（或出生登記編號）及本地流動電話號碼登記，選擇心儀社區檢測中心及時段（檢測時段每半小時為一節）。

成功登記後會收到手機短訊確認，列有社區檢測中心名稱和參考編號。

市民須留意，曾經接受咽喉或鼻腔手術的人士，不適合透過採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。詳細採樣流程將於稍後公布。換言之，連同不足6歲的幼童，共有三類人士不適合做這次全民檢測。

▼全民檢測「普及社區檢測計劃」宣傳單張▼

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18區檢測中心朝8晚8開放 每日1小時消毒

而完成預約者會收到手機短訊，標示所選日子、時間、社區檢測中心名稱和參考編號供市民參考。全港18區社區檢測中心的開放時間皆為上午8時至晚上8時，而每天的1時半至2時半會進行清潔消毒。

▼全民檢測常問問題▼

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陰性結果3天內會接到知訊通知 陽性則收電話通知

而檢測流程方面，工作人員會為到達中心的檢測者登記，再由受過相關訓練的人員為檢測者採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，並放入印有序號的樣本瓶。完成後檢測者會再收到手機短訊，列有其參考編號和樣本瓶序號。

若檢測結果呈陰性者，將會在大約3天內收到電話短訊通知，惟有關短訊並非「健康碼」，政府亦不會發其他陰性證明；被驗到呈陽性者，則會由衞生署致電通知，並會獲安排送公院接受隔離治療。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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政府：測試劑不能進行任何DNA識別或排序

政府強調，所有檢測程序在香港進行，參與自願檢測者的資料會加密儲存在政府數據中心的伺服器內，只用於處理預約及跟進檢測，除了陽性個案交由衞生署及醫管局跟進外，其他人士的個人資料及檢測結果會於計劃完成後1個月內刪除。重申所有個人資料（包括檢測樣本與檢測結果）不會傳送至境外，工作流程亦不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。

政府亦特別在網頁中表明，計劃只涉及檢測2019冠狀病毒的核糖核酸（RNA），測試劑不能為測試者的DNA進行任何識別或排序，即檢測不會收集到任何關於測試者DNA資料。

▼8.28重新開放場所▼