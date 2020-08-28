戲院重開｜消失了的電影暑假檔期　票房近歸零　影迷還失去許多

本港新型肺炎第三波疫情近日有所放緩，政府宣佈放寬社交距離措施，包括在今日（28日）重開已停業個多月的戲院，一眾影迷終可再次步入戲院，然而今天的暑假檔期已一去不返。 暑假檔期是一年的重點，以去年為例，本港有超過80部電影上映，票房超過3.9億元，是全年票房的五分之一，而今年暑假大部份時間在停業、無觀眾、無票房的情況下過去。 據統計，3月及7月受限聚令影響而要延期上映的電影分別至少有20及25部，3至8月票房較只有1.28億港元，只有去年的十分之一。因疫情而延期的電影包科幻電影《TENET天能》、多部Marvel電影、多啦A夢50週年大電影《大雄的新恐龍》等。

▼即將上映電影一覽▼

票房：蒸發近4億港元 3至8月按年跌近九成

暑假是一年之中最重要的檔期，不少大製作、合家歡電影都選定在暑假上映，例如去年有《反斗奇兵4》、《蜘蛛俠: 決戰千里》、《獅子王》、《電影多啦A夢: 大雄之月球探測記》等廣受港人歡迎的電影，為院線票房帶來不少進賬。而今年暑假卻因有「限聚令」，戲院停開個多月，這對票房有何影響？就以去年暑假為例，根據香港票房有限公司的統計，暑假檔期的票房約3.91億元，約佔全年票房的五分之一。

疫情由年初起持續影響本港，院線已經歷兩次停業。香港票房有限公司回覆《香港01》，指受「限聚令」的影響，2020年3月至8月（截至8月24日）本港票房僅約1.28億元，較去年同期的11.4億元，大幅下跌約89%，只有去年的十分之一。

延期上映：3月20部、7月25部

影院停開對影迷來說當然不是好消息，不少大製作延期上映，3月及7月受限聚令影響而要延期上映的電影分別至少有20及25部。當中包括原定於7月在本港上映、由名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的科幻電影《TENET天能》，在戲院停開後，一度沒有新的上映計劃，直至港府宣布戲院可以重開，電影才再定出上映時間，同日不少影迷上網查詢，戲名更一度登上香港區Google的搜尋十大。

每年暑假均有多啦A夢電影 今年無法趕在暑假上映

另外，本應在8月上畫的合家歡電影多啦A夢50週年大電影《大雄的新恐龍》，亦需延後公映。實際上，近年幾年暑期，均有多啦A夢大電影，如2018年的《大雄之金銀島》，以及2019年的《大雄之月球探測記》。合家歡電影不能趕及在暑假上映，即使在社交距離措施放寬後再排期上映，但票房恐怕不能與暑假相比。影迷失去的，是一個能欣賞暑假鉅獻，與友好家人討論影後感的回憶。

大製作延期：TENET天能、黑寡婦、毒魔2、永恆族

疫情影響全球，歐美多地院線、電影製作停擺，大大影響電影檔期。據外國影評網站「爛蕃茄（Rotten Tomatoes）」統計，截至8月初，美國有至少60部電影因新型肺炎而延期上映，部份電影甚至要延至2021年下半年。

多部影迷引頸以盼的大製作全球上映檔期需大幅度延後，如原定在今年推出的Marvel電影，包括由施嘉麗·祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》、反派英雄故事《毒魔2》，以及用後復仇者系列世界作背景的新故事《永恆族》，當中《黑寡婦》暫定延至年底上映，其餘兩部或要留待2021年才面世，香港觀眾仍需努力等待。而以往不少電影主要演員訪港宣傳新戲的活動，也因全球旅遊禁令而取消，聲勢大減。

2億美元製真人版《花本蘭》 放棄美國院線轉戰網上

有部份電影更因疫情完全放棄院線上映安排，轉而在網上串流平台放映。例如迪士尼真人動作電影《花木蘭（2020）》，雖然製作成本高達2億美元，但最終都放棄在美國的票房，轉而在同集團旗下的串流平台播放，但租用費用高達30美元，市場認為定價過高或影響觀眾意欲，而其他地區何時上映仍是未知數。

▼8.28重新開放場所▼

戲院商會：停業損失慘重 疫情影響片源

香港戲院商會回覆指，今年暑假（截至8月27日）只有2,400多萬元票房，較上年約3億200萬元的票房下跌超過94%，形容是損失慘重。商會表示，戲院重開後仍受多項限制，如入座率限制及院內不可進食，戲院未算能正常運作，而且現時全球疫情仍未受控，片源方面亦是不明朗的因素，票房方面實在難以預測。

商會促請政府豁免差餉收費，以及戲院之公眾娛樂場所牌照、食物牌照等收費，此外在欠缺片源的況下，經營環境難望短期內改善，希望防疫抗疫基金3.0也能支援戲院業界；而由於戲院因疫情及停業現面對沉重的租金壓力，希望政府與地產商落實一些機制去減租或豁免租金。長遠方面，促請政府考慮與戲院業界定期舉行大型「睇戲」活動，培養年青觀眾。