地產經紀藏48條膠索帶　被裁定藏攻擊性武器罪成　囚5個月零2星期

地產經紀在去年11月2日於維園的聚會當日，於銅鑼灣一帶被搜出藏有48條膠索帶，從而被控管有攻擊性武器以途作非法用途，他否認指控，案件今(28日)在東區法院裁決，裁判官鄭紀航裁定被告罪成，並稱索帶能綑縛鐵欄等阻礙交通，認為須判阻嚇性刑罰，判被告入獄5個月零2星期，被告要求保釋等候上訴亦被拒絕。

被告陳俊傑，34歲，地產經紀，控罪指他於去年11月2日在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界，管有48條膠索帶。

庭上透露，當日維園有未經批准的集會，警員當日傍晚約在銅鑼灣見有人聚集，當時被告用黑布蒙面，穿黑衫黑褲、雙手戴手套，袋內有防毒面具、頭盔及索帶等。辯方指被告當日相約了朋友收工後吃飯，他從天后步行到案發地點時見有人聚集，出於好奇走近觀看，離開時被捕。又稱他原本準備與朋友晚飯後到尖沙咀舊辦公室搬雜物，故帶有索帶等物品。

被告陳俊傑因藏有條膠索帶被裁定罪成，被判入獄5個月零2星期。(資料圖片)

官認為被告想用索帶組路障

鄭官不接納其說法，並指自去年6月初，非法示威者常合力把街上雜物及圍欄拆下，造成大型組合，用作武裝衝突，或意圖阻礙交通。他認為被告的背包放有索帶，是想用以捆綁鐵欄，並組成路障在示威時使用。

不信索帶用作搬運用途

鄭官推斷被告當日離開公司後，換上黑衫黑褲到案發現場；又帶備另一套衣物準備示威後掩飾身份離開。索帶則用以與同路人合作，他指索帶可作束縛人身體，是可作非法用途的工具。他又不接受被告攜帶索帶用以搬運雜物，並稱他經常要調到不同法庭，未見過搬運工人需用6吋長索帶搬運傢俬雜物。

認為須判阻嚇性刑罰

辯方求情指被告已婚，育有一兒，明天更是兒子一歲生辰，被告的雙親已退休，他是家庭支柱，希望能免入獄。惟鄭官認為須判阻嚇性刑罰，以免他人重蹈覆轍步其後塵，判被告入獄5月零2星期。

案件編號：ESCC677/2020