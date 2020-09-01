全民檢測｜中心外丟棄膠手套、棉花棒　垃圾袋無警告　拾荒婦翻摷

政府今日（1日）展開全民自願參與的普及社區檢測計劃（全民檢測），為期7天，並設有141個社區檢測中心為市民採集拭子樣本。 在尚德社區會堂中，有一名身穿保護裝備的人士，將垃圾扔進社區會堂下層的垃圾桶，當中有一堆疑似用過的膠手套，及疑似用作採樣的棉花棒，垃圾膠袋外，未有張貼任何警告或標誌。其後更有一名長者到場拾荒，期間更曾一度想翻出載有疑似醫療廢物的垃圾桶。 有專家表示，若有隱形病人在檢測過程咳嗽或打噴嚏，可能會污染手套，「如果有人再掂到，同摸自己眼、鼻，就有風險。」

在12時許，會堂有一名身穿保護裝備的人士，將垃圾扔進社區會堂下層位置，並向記者表明是「普通垃圾」。

記者翻開該袋垃圾，發現共有兩層膠袋，內裡有手膠套盒，及一堆疑似用過的膠手套。此外，垃圾袋內更有綿花棒，疑似作採樣用途。而該垃圾膠袋外，未有張貼任何警告或標誌。

有拾荒婦每日到場翻垃圾

該址有三個大型垃圾桶，內裡放有不同垃圾。一名婆婆之後到場，並翻垃圾桶內的紙皮，期間更曾一度想翻出載有疑似醫療廢物的垃圾桶。該名婆婆又指，她每日都會到場拾荒。

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專家：隱形病人咳嗽或污染手套 應當醫療廢物處理

呼吸系統專科醫生梁子超表示，一般而言，在檢測測過程中使用的手套、拭子棒末端應當作醫療廢物去處理，會較為穩妥，在扔棄時應放入一種可供識別的袋，再由專人收集及銷毀。

他指出，若有隱形病人在檢測過程咳嗽或打噴嚏，「如果有活性病毒，可能會污染手套，如果有人再掂到，同摸自己眼、鼻，就有風險。」他相信社區中隱形病人不多，透過這種方式傳播的風險不算高，但若政府注重環境消毒，卻不小心處理這類廢物，做法有不一致之處。

梁子超指出，若有隱形病人在檢測過程咳嗽或打噴嚏，「如果有活性病毒，可能會污染手套，如果有人再掂到，同摸自己眼、鼻，就有風險。」 （資料圖片／林若勤攝）

▼01直擊火眼實驗室▼

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▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

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▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼