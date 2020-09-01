全民檢測｜東涌預約額爆滿　離島區9月5日起增設6間檢測中心

本港新冠肺炎疫情持續，政府推出「普及社區檢測計劃」，並由今日（1日）正式開始，計劃初步為期7日，自8月29日開始接受網上預約，為市民提供一次性的免費檢測服務。政府表示，因應鄉郊地方遠離社區檢測中心，將於9月5日至14日期間另設6間檢測中心，包括坪洲體育館、南丫島歷史文物室、長洲體育館、梅窩康樂中心、大嶼山南區鄉事委員會、大澳大會堂，為當地居民採樣。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

離島區新增6個社區檢測中心

政府表示，由於離島區有不少鄉郊地方遠離各社區檢測中心，因此為離島鄉郊地區居民作出特別安排，將於9月5日至14日期間，在特定地點安排接受過訓練的採樣人員，為當地居民採集鼻腔和咽喉合併拭子檢測。

而根據政府早前公布的資料，全港141個社區檢測中心中，離島區僅佔其中1間，為東涌文東路體育館，一連七日的預約亦已額滿。經政府推出的特別安排後，離島區將新增6個社區檢測中心，包括坪洲體育館、南丫島歷史文物室、長洲體育館、梅窩康樂中心、大嶼山南區鄉事委員會、大澳大會堂。

根據政府早前公布的資料，全港141個社區檢測中心中，離島區僅佔其中1間，為東涌文東路體育館。（政府新聞處圖片）

梅窩康樂中心、長洲體育館最早開放

資料顯示，梅窩康樂中心及長洲體育館的開放日期最早，分別從9月5日開放至9月7日及8日；而大澳大會堂將於9月9日及10日開放；坪洲體育館將於9月10日及11日開放；南丫島歷史文物室將於9月12日至14日開放；而大嶼山南區鄉事委員會則最遲開放，於9月13日及14日開放；而所有檢測中心的開放時間為上午9時至下午5時。

除南丫島歷史文物室及大嶼山南區鄉事委員會，於下午1時30分至2時關閉，以進行清潔及消毒外，其餘地點消毒的時間為下午1時30分至2時30分。 政府表示，有興趣參與計劃的市民可到網站進行預約。

將安排人員到個別村落採集深喉唾液

政府又指，有鑑於離島區個別村落位置偏遠，交通不便，政府將安排人員於9月4日至10日期間到訪該些村落，為不便前往任何檢測中心的村民，採集深喉唾液樣本作測試。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼