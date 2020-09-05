十張圖片回顧第三波疫情兩個月　遍地開餐、攻陷護老院、選舉延期

本港新型肺炎第三波疫情始於7月5日，至今已經滿兩個月，這是本港自1月以來最嚴重的一波疫情。 《香港01》以十組數字及圖像回顧這兩個月：被視為第三波疫情起點的茶餐廳群組，一共有46宗確診個案；兩月間出現20個有至少十宗個案的大型群組；病毒攻陷護老院、病房，死亡人數急增逾80，留下80多個肢離破碎的家庭；兩個月間超過3,500人確診；7月連逐多日錄逾百名確診患者，7月30日更單日高達149人確診等。 受疫情影響，本港選舉史上首次有立法會選舉延期一年。而無源頭個案佔逾四成，政府9月初出自願形式的全民檢測。

▼十組數字 十張圖片 回顧第三波疫情▼

+ 4 + 4 + 4

這是本港自1月以來最嚴重的一波疫情，兩個月間超過3,500人確診，超過80人病逝。7月連逐多日錄逾百名確診患者，7月30日更單日高達149人確診。令人憂慮的是，第三波疫情期間，浮現不少無源頭個案，7月18日至9月1日期間，一共有2,893宗確診個案，當中有1,197宗為無源頭個案，所佔比例高達四成，增加控制疫情的難度。

受疫情影響，政府「限聚令」加辣，公眾地方聚集人數上限，由八人至四人至二人，更一度全日禁食肆提供堂食，令不少外勤市民被逼「遍地開餐」。而回顧已經兩個月的第三波疫情，最令人印象深刻的要數政府推行全日堂食禁令。在實行的第一天，午飯時間更下起滂沱大雨，令不少需要在戶外上班的市民相當狼狽。禁令在一遍罵聲中，只實行了1.5天後就告撤回。其後食物衛生局局長陳肇始其後在一訪問中表示，「全日禁堂食，才發現很多人要外出上班」

▼全日禁堂食打工仔「遍地開餐」紀實回顧▼

+ 22 + 22 + 22

疫情持續，政府7、8月間將亞洲國際博覽館部份展館改裝成採集樣本、檢疫或社區治療用途，提供900張病床，並在9月推出自願形式的全民檢測。此外，本港選舉史上首次立法會選舉延期。暑假期間多項大型活動取消。即使是盛夏暑假，市民亦不能夠到泳池和海邊消暑降溫，2020年的夏天，就好像消失了一樣。

▼多項大型活動取消、延期或移師網上▼