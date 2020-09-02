全民檢測｜九旬婆婆和傷殘人士參加檢測　坐輪椅市民：人人都應做

全民檢測「普及社區檢測計劃」開展第二天，檢測中心之一的牛頭角道體育館位於牛頭角市政大廈2至4樓，有不少市民早上10時許在市政大廈地下查詢，相關人員指示市民到體育館。 有市民沒有預約登記，到場等候安排。有長者和外傭、以及傷殘人士表示，獲中心彈性處理進行檢測。也有一家三口前來參與檢測，當作家庭活動。

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全民檢測「普及社區檢測計劃」開展第二天，不少市民早上10時許在牛頭角道體育館地下查詢，在旁邊牛頭角街市買完餸經過的江婆婆說自己不懂得上網，沒有預約登記，相關人員指限額已滿，她明天或會再來檢測。

附近居民周先生曾上網登記，但無奈已額滿，從新聞得知未有預約的市民也被安排檢測，故前來試一試。他早前在經民政總署的計劃自行做過咽喉拭子檢測，他表示全民檢測由相關人員採樣較大信心。他認為政府會視乎市民反應 延長計劃，自己會保持個人衛生，他指政府應做好把關工作，防止病毒由機師、海員等人員傳入本地，「希望香港無事」。

不少市民早上10時許在檢測中心之一的牛頭角道體育館地下查詢。（盧翊銘攝）

輪椅人士勁讚賞無登記都獲安排檢測

輪椅人士馮小姐表示檢測中心人員很照顧傷殘人士和長者，她沒有預約登記但可檢測，她指傷殘人士手部未必靈活，未能上網預約，形容有關安排是傷健共融。她說檢測過程很快，安排妥善，她觀察場內接受檢測的市民大部分是中年人。她表示疫情下傷殘人士難以購買口罩，很少外出，亦不方便到衞生署診所排隊取樣本瓶，認為是次計劃很好。她說為了自己和社區的健康，每個市民應做檢測。

92 歲陳婆婆和外傭Karyanti一同完成檢測，陳婆婆兒子為她預約今天檢測，而外傭本來則是明天檢測，最終中心彈性處理。Karyanti表示，可以一起做檢測感到開心，不必再多來一趟。陳婆婆形容採樣好似被竹籤撩鼻腔和喉嚨，沒有不適，認為地點方便，好快做完。

林家一家三口到參與檢驗，林太表示今天不像在昨天新聞畫面般多人，檢測中心位置方便，場內寬敞，和其他人有足夠的安全距離。她又建議政府應該每兩個月安排一次全民檢測。她說預約過程順利，有預先瀏覽檢測中心的地點，當日很早登記，成功預約三人在同一時間做檢測。

女兒開學前檢測，她不覺得疫情危險，大學也沒要求，但她說做都無妨，不是很大犧牲。她說做咽喉拭子採樣時有反胃感覺，但「無捐血咁驚」。林太表示現時好難一起出街，反正全家出來檢測，當作是家庭活動，之後去逛街。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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