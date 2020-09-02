全民檢測｜陳肇始形容似探熱針「睇整體情況」　再籲市民積極參與

全民檢測「普及社區檢測計劃」展開第二日，至今日（2日）中午有逾74萬名市民已預約做檢測，食物及衞生局局長陳肇始指，全民檢測可令政府更了解社區的感染情況，有助抗疫工作，又形容檢測似探熱針，「希望探一探熱，睇整體情況」，切斷傳播鏈，令港人有空間在新常態下逐步回復正常生活及經濟活動。 至於全民檢測有無驗出陽性個案，陳肇始首日檢測有逾12萬人採樣，數量龐大，現時暫未有數字可公布。

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希望都探一探熱，睇整體情況。 食衞局局長陳肇始形容全民檢測似探熱針

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全民檢測計劃至今逾74萬名市民登記，食物及衞生局局長陳肇始表示，昨日（1日）的預約人士出席率超過9成，為逾12萬人採樣，首日整體情況順利，市民亦覺得檢測方便快捷，有人分享檢測的經驗，令其他市民更有信心參加，政府亦已就市民對檢測計劃的不解作澄清。

陳肇始：全民檢測是好機會找出隱形患者

陳肇始在全民檢測計劃推出之初，一度稱目標人數為500萬人，但近日已改口稱不設人數目標。陳肇始今日見傳媒時，再次呼籲市民積極參與全民檢測，稱愈多人參與愈好，她又形容檢測似探熱針，「希望都探一探熱，睇整體情況」，助政府在進行抗疫工作時了解社區的感染情況。

她續指，期望可以在短時間內有較大的檢測量，藉此「好機會」找出隱形患者以切斷社區傳播鏈，令港人有空間在新常態下，逐步回復較正常的生活及經濟活動。

陳肇始再次呼籲市民積極參與普及社區檢測計劃。（盧翊銘攝）

未知有否陽性個案

被問到首日檢測是否找出確診個案，陳肇始稱首日有12.6萬人接受採樣，形容數目是「非常龐大」，有關樣本已安全運往實驗室做化驗，若有初步確診個案，需交由衞生防護中心公共服務化驗處覆檢，之後才可正式確診，故暫未有任何數字可公布。

負責提供檢測服務的是華大基因在港設置的華昇診斷中心，華昇董事長胡定旭曾透露，位於中山紀念公園體育館的氣膜實驗室，每日可做到最多30萬個檢測。

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