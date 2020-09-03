散工遭截查被揭藏霰彈槍　認罪兼指證其他涉案者　判囚6年3月

警員於兩年前在深水埗通州街截查一名裝修散工，該散工見狀逃跑。警員最終把散工制服，並在其背包內檢獲內有一發子彈的霰彈槍。警方沿路線搜索，再發現另外六發子彈。散工在高等法院認罪，法官今(3日)判刑時斥責他把槍枝和子彈從內地帶到香港，考慮他任控方證人，令其他被告成功被定罪，故可獲得減刑。考慮多個因素後，判散工監禁6年3個月。

被告陳東荣，57歲，裝修散工，承認1項無牌管有槍械及彈藥罪。

官指被告知其他人會用槍

法官今判刑指，考慮被告在案中保管槍枝多年，但未有使用。惟法官亦指，被告把涉案霰彈槍和子彈從內地帶到香港，而涉案時霰彈槍已上膛。此外，被告一名女性朋友聲稱男友遇襲，而被告則答應把槍帶給她。法官指，被告知道對方用槍犯案，亦屬加刑因素。

惟法官亦指，被告在另一宗區域法院的案件中任證人，指證該案被告蘇志雄，而蘇已被裁定罪成。法官指，被告可獲減刑，最終判刑6年3個月。

被告陳東荣在高等法院承認無牌藏有槍械及彈藥罪，被判入獄6年3月。(資料圖片)

警方沿路發現另外6發子彈

案情指， 警員於2018年7月21日凌晨1時許巡邏，並打算查問在街上徘徊的被告。被告見狀逃跑，但最終被截停。警員在被告背包內檢獲一枝霰彈槍，內有一發子彈。警員再沿被告的逃跑路線搜索，發現另外6發子彈。

收3千元到內地取霰彈槍

被告被捕後在錄影會面中表示，收取一名男子3000元後，到內地取霰彈槍。被告拆散該槍後，再帶到香港。他在港的住所組裝霰彈槍，並一直保管。此外，被告亦從蘇志雄處取得更多子彈。

案發前兩天，被告一名女性朋友稱男友遇襲，問被告有否武器。被告透露有藏槍，並答應把槍帶給她，但前往會合時被捕。

案件編號：HCCC287/2019