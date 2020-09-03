聯和墟體育館作檢測　街市垃圾站現保護衣、面罩　清潔工憂播毒

全民檢測「普及社區檢測計劃」日前開展，政府發言人昨日（2日）表示，社區檢測中心內的廢物與一般家居廢物無異，並不屬於醫療廢物，又強調會確保廢物會妥善包好。不過，有聯和墟街市清潔工向《香港01》反映，同座大廈的體育館被徵用作檢測中心，今日（3日）發現垃圾站的垃圾桶內，有疑似用過的面罩、保護衣，被隨意棄置，另外亦有沒綁好的垃圾放置在垃圾桶上，露出「棄置口罩垃圾專用」的標示，擔心如同「播毒」。

政府發言人昨日表示，政府會不斷提醒社區檢測中心主管及清潔承辦商，按衞生防護中心指引，確保廢物妥善包裝在垃圾膠袋內，之後會暫存在社區檢測中心內的指定廢物收集處，並派出專用車輛收集廢物及送到「廢物轉運站」棄置；另外亦會安排清潔工人以1:49稀釋家用漂白水消毒指定廢物收集處。

政府發言人昨日表示，會不斷提醒社區檢測中心主管及清潔承辦商，確保廢物妥善包裝在垃圾膠袋內。（資料圖片）

疑似用過的面罩和保護衣未被包好



不過，在聯和墟市政大廈街市工作的清潔工吳先生向《香港01》透露，大廈3樓的體育館被徵作檢測中心，自計劃開展後，不時見到職員棄置一袋袋的黑色垃圾，強調幾乎所有大廈設施的垃圾，都集中於同一垃圾站，惟今早上班時發現，有垃圾被隨意棄置，未有如政府早前所說的妥善包好。



由他提供的照片可見，一袋沒有綁好的黑色垃圾放置在垃圾桶上，內面有一張「棄置口罩專用」的標示，相信是來自檢測中心的垃圾。另外，亦有疑似用過的紙巾、面罩和保護衣，未被包好，便棄置於大型的綠色垃圾桶內。

清潔工憂播毒 同事間人心徨徨



他認為，有參與檢測的人皆有機會是確診者，「如果對方有病毒，手套、口罩都會有菌」，直言同事間人心徨徨，「唔驚就呃你」，「中咗又就要成個垃圾站清潔、停工，又驚染到其他人」，同大廈更有圖書館、熟食中心等設施，一旦爆發疫情非同小可。吳指，食環署未有就此提供指引，「平時處理嘅都唔係高度傳染性垃圾」，認為應視作醫療廢物處理，包妥好並由專車送走。



政府：檢測中心廢物為家居廢物

公務員事務局局長聶德權日前在記者會上提到，根據衞生署指引，檢測中心的廢物為家居廢物，將按照家居廢物的安排處理垃圾，包括嘔吐物，「因為屋企都有嘔吐物，同樣有咁嘅情況」，強調會叮嚀承辦商按指引清理廢物，如把廢物放置在垃圾袋裡封好，並會提醒承辦商每個程序須處理得妥當。

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