新冠肺炎｜旺角維景酒店病歿老翁同房友人染疫　全層住客送隔離營

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）指，今日新增12宗確診個案，當中有五宗為源頭不明個案。繼早前旺角維景酒店出現兩宗確診個案後，今再有一宗新增個案（#4846），她是送到殮房抽取樣本才確診的87歲男子（#4829）的同房友人。 另外，該樓層有另一名初步確診個案，與早前個案互不相識。張竹君指，該層其他住戶有機會受感染，故會列為密切接觸者，送到檢疫中心，約涉9至10間房住戶，另有約20多名於該樓層工作的職員要檢疫；而全棟的住客亦須進行病毒檢測。

張竹君於今日疫情記者會指，旺角維景酒店今日有一宗新增個案，為#4829的87歲男子同房80歲女友人，編號為#4846，即該層共有三宗個案（#4827、#4829、#4846）。#4829為已離世個案，日前其遺體移送到殮房後，抽取遺體的呼吸道樣本進行測試後才得知死者已受感染。張認為該樓層其他住戶有機會受感染，故會送到檢疫中心；而當局亦會派樣本樽予全棟酒店住客，須進行一次病毒檢測。

另外，今日該酒店亦新增一宗初步陽性個案，與早前確診個案住在同一層，但互不相識，住於早前確診個案的相鄰房間。張又指，執房工作人員亦屬高危，故列為緊密接觸者。另外，會呼籲該酒店進行大清洗，以及通知其他住戶。

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被問到旺角維景酒店會否有住客已退房。張竹君指會再跟進傳染期內退房的個案，她又指擔心旺角維景酒店之後再有確診個案，「雖然搵到三間房，所以先將全層樓嘅住客都要列為密切接觸者，都唔希望有個大爆發」。

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