內地官二代涉扮公安騙老翁46.5萬人民幣　聞保釋被拒幾乎暈倒

在港大讀書的內地官二代，涉嫌在港冒充中國公安，騙取一名老翁逾46.5萬人民幣；得手數天後疑再次致電老翁要求見面，終被埋伏在後樓梯的警員截停拘捕，期間又涉拒捕及襲警。官二代被控多罪，今(7日)在觀塘法院提堂，他暫時毋須答辯，案件押後至10月5日再提訊，裁判官反對他保釋，官二代聞訊後幾乎在庭上暈倒，要懲教員扶入囚室。

被告於港大商學院讀書

被告杜立衡（20歲）被控一項以欺騙手段取得財產罪和三項襲警罪，指他8月31日在盈康樓305室冒充中國公安，騙取鄧培均465,200元人民幣，並在9月3日在盈康樓3樓後樓梯，意圖拒捕而襲擊警員黃榮德、陳毅汛和李慧玲。被告來自內地，父親在內地任官員，母親則在醫院工作。被告憑學生簽證到港讀書，現就讀香港大學商學院。

被告杜立衡在觀塘法院應訊．(資料圖片)

控方申請將案件押後至10月5日，待警方繼續調查，獲法庭批准。被告申請保釋，但遭裁判官拒絕；被告聞訊後幾乎暈倒，需要3名庭警攙扶回囚室。

身上被搜出一張偽造公安證件

據悉，本案事主早前曾接到被告電話，當中有人涉嫌冒充內地公安人員，要求事主8月31日到盈康樓305室見面及交出提款卡和密碼。事主照辦後發現自己戶口內的40多萬存款不翼而飛，遂報警求助。其後事主再接到被告電話要求再次見面，事主與警方配合，假意應約引被告露面，埋伏的警員在場拘捕被告；並在被告身上搜出一張偽造的公安證件。

裁判官將案件押後以待警方繼續調查，期間被告需要還柙看管。

案件編號：KTCC 1556/2020