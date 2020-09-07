9.6大遊行｜警加控新巴司機涉藏武器　司機：邊有可能唔帶士巴拿

9月6日原是立法會選舉投票日，惟政府稱因應疫情，決定將選舉延期一年，網民九龍遊行反對《國安法》、選舉延期及健康碼等。警方昨日（6日）拘捕一名新巴970線司機，指該司機駕駛巴士駛至油麻地期間涉「無故響咹」，又稱其快速行車，非常貼近執勤的警員，以涉危險駕駛罪將他拘捕。該名男司機被帶返警署後，警員於他的袋內檢獲一個士巴拿，同時涉嫌藏有攻擊性武器被捕。 今日（7日）有乘客指，警方的執法行動過於嚴苛，形同政治檢控，認為司機持有士巴拿是正常。亦有車長表示，公司及運輸署有明文規定響咹指引，他認為司機可於危急關頭響咹示意。

北角巴士總站今日下午（7日）並無司機響應行動。（盧翔銘攝）

▼對於新巴司機被捕 其他同事的反應▼

新巴司機被捕後，Facebook專頁「巴士台」則引述新巴員工，指有車長不滿警方「濫捕」，即日起發動按章工作抗議，呼籲同業加入響應。北角巴士總站今日下午（7日）並無司機響應行動，多名新巴司機指，因公司易手、管理層變動，因而不願接受露面訪問。然而，6名受訪司機當中，僅得1名認為沒理由攜帶士巴拿，而其他司機均理解攜帶士巴拿的行為，當中有3名司機有自行攜帶士巴拿。

新巴會向涉事車長了解情況

而新巴回應指，公司知悉970號線巴士車長今日下午已離開警署，並成功與車長取得聯絡，稍後會向車長了解昨日事件的詳細情況。公司知悉有車長上班時會自備「士巴拿」，方便有需要時調校巴士的倒後鏡至其合適角度。公司沒有規定或禁止車長上班時自備「士巴拿」調校倒後鏡，車長亦可到站長室借用工具使用。

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駛經示威現場會響咹

駕駛港島路線的城巴司機何先生表示，不清楚有車長發起行動。但他不同意司機因「響咹」而被拘捕，他解釋司機有可能在行駛途中遇到危險而「響咹」，即使他駛經示威現場，亦會「響咹」提醒。至於該名司機被指攜有士司拿，他指「冇理由帶士巴拿」，但他承認有調校倒後鏡的可能性。

亦有另一名新巴司機表示，難以評論「響咹」的行為，但認為未必關乎危險駕駛，因「響咹」是經常性發生。但他卻沒有攜帶士巴拿，指「通常開工好少帶呢啲架生，有時用手掹掹佢就OK啦。」

亦有新巴司機指，暫時未遇到必須調校倒後鏡的情況，因此沒有攜帶。而該名司機被拘捕是否合理，則視乎警方的角度，「我哋當然唔希望發生咁嘅情況。」

Facebook專頁「巴士台」則引述新巴員工，指將即日起發動按章工作抗議，呼籲同業加入響應。（盧翊銘攝）

若弄壞倒後鏡需寫報告

然而亦有新巴司機激動表示「邊有可能唔帶士巴拿？」他解釋，車齡較高的巴士倒後鏡鬆動，作為職業司機一定要攜帶，而他會放在私人的背包裡。而另一名司機指，士巴拿頗重，未必所有司機會攜帶士巴拿，但他又指「如果掹爛塊鏡要寫報告，好麻煩㗎。」

此外，亦有新巴司機認為戴豬咀上班合理，視乎保護程度屬個人選擇。他又知，從新聞報道才得知有司機被捕，不知道當時情況因而難以評論。而公司亦默許攜帶士巴拿，因公司沒有提供工具，需自行攜帶方便自己。

巴士站欄杆現「honk is no crime」貼紙

記者亦到巴士流量極大的紅磡海底隧道巴士站視察，發現巴士站的欄杆上，有人張貼「十卜（support) 新巴司機 honk is no crime（響咹不是罪）」貼紙，記者在場視察，逗留期間未見有過海巴士響應行動，車流量亦算正常。

乘客曾生及曾太認為，警方的執法行動過於嚴苛，形同政治檢控，又認為司機持有士巴拿是正常，「搵食工具嚟㗎嘛。」曾太表示，警民關係緊張，今早乘車時路上有警車駕駛緩慢，尾隨其後的私家車大聲響咹，「似係想抗議」。曾生則認為，此屬死結，因政府及市民溝通已見破裂。

2020年9月6日下午5時許，新巴970車長被帶上涉事巴士，他取走個人物品後被送上警車，涉嫌危險駕駛被捕。（周禮希攝）

另一乘客周先生表示，警方相關拘捕絶不合理，因司機響咹可基於不同原因，「可能係擔心有危險」，他又認為，警方反應過大，亦憂慮日後動輒遭以言入罪。他相信司機均以保障乘客安全為大原則，並顧及道路使用者。至於司機佩戴豬嘴，他則認為，市民有自主權選用合適口罩，「佢或者覺得安全啲。」

有車長則表明，不清楚來龍去脈前，不評論事件。他表示，公司及運輸署有明文規定響咹指引，他認為，任何時侯駕車應以行人優先，司機可於危急關頭響咹示意，「例如有阿婆衝出嚟馬路，響咹提醒其他車注意」，但他認為響咹應屬最後手段。