明愛醫生涉轉走病人案　女助護爆被告收2萬轉介費交妻　反遭責罵

明愛醫院眼科副顧問醫生涉串謀兩名兼職醫生，將醫院逾60名病人轉到私人診所案續審，控方傳召一名獲豁免被起訴的女助護作供。她稱曾與副顧問醫生有「超越同事的關係」，對方曾告知她打算轉為私家醫生，為鋪路而把醫院病人轉介至其他被告的診所。她指該醫生又稱把因轉介而獲得的2萬元給妻子，結果遭妻子責罵，故不敢再向妻提及。女助護稱曾叫他不要再收，惟對方說：「唔會畀人查到，無人知。」

三名被告：邱承建（39歲），兩名兄弟朱東麒（46歲）和朱東恒（43歲）。案發時首被告為明愛醫院的顧問醫生，次被告為一所私家整形及眼科診所的東主。三名被告被控3項串謀公職人員行為失當罪，邱另被控1項盜竊罪，指他盜取醫管局的廿九瓶滴眼劑及九支眼藥膏。

形容二人如知己

趙佩雯(41歲)供稱，她於2013年到明愛醫院任職，但現時已離開該醫院。她透露，於2015年開始和已婚的首被告相熟。她形容兩人如知已，超越同事的關係。惟她曾就兩人的關係問首被告，對方回應兩人是朋友。

曾透露想把無麻煩病人轉走

趙續指，首被告曾透露打算於2018年離開醫管局，轉為私家醫生，因此想把「無麻煩」和有經濟能力的病人，轉介至次被告的診所。惟據趙所知，醫管局禁止醫生「指名道姓」，把醫院病人轉介至私家醫生。

她指，首被告把一名視網膜脫落的病人，轉介至次被告的診所。惟首被告在診所內做手術期間，因儀器不足而感不滿，又指因該病人被麻醉，才免被投訴。

將轉介費給妻反被責罵

首被告又透露，曾把轉介獲得的2萬元給予妻子，反遭妻子責罵。他不敢向妻子透露轉介病人的事，但會告知趙。

她指首被告又說，每月從次被告收取2至3萬元報酬，並表明因避免被人發現，他只會收取現金。趙勸他勿再轉介病人，惟首被告說：「唔會被人查到，無人知。」

案件編號：DCCC1092/2018