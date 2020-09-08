新冠肺炎｜今增6宗　張竹君指數字未保持下降　疑假陽性男子出院

港府在疫情記者會公布，截至今日（8日）凌晨凌時，過去24小時新增6宗確診，累計有4896宗個案，包括一宗是疑似個案。今日新增確診中有3宗為輸入個案，而3宗本地個案中，有2宗為關連個案。對於今日確診宗數屬低位，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，數字每日會有輕微波動，希望新增確診數未一直保持下降，但直言確診個案間中有機會上升。

港府在疫情記者會公布，截至今日（8日）凌晨凌時，過去24小時新增6宗確診，累計有4895宗確診個案。（羅君豪攝）

張竹君指，是日新增確診數字偏低，但直言若多人外出，便會有傳播機會，呼籲市民保持社交距離、盡量戴口罩。她強調，「一日半日數字看不到疫情，無法擔保其後數天的數字。」

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已批准疑假陽性男士出院

港府力推的「全民檢測」，有一名44歲男子接受檢測後初步確診，惟事主入院後先後接受鼻咽、痰液及血清測試後，結果均呈陰性，疑現「假陽性」。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，專家評估及與衞生防護中心商討後，已批准該男士出院，另會安排該男士會在3星期後接受血清抗體測試。而暫時未發現同類情況。



被問到涉事男士是否「假陽性」？張竹君指，化驗上無法確定是否「假陽性」。

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