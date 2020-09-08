全民檢測｜7萬人未網上預約直接到檢測中心　累計131萬人完成採樣

全民檢測「普及社區檢測計劃」已推出逾一周，特首林鄭月娥今日（8日）表示，檢測中心未來數日將預留能力，讓未登記預約的市民，可即時到場接受檢測，市民可毋須登記。 政府今晚表示，截至晚上8時，累計約有124萬名市民成功預約檢測。另外計劃開展至今，有131萬人於檢測中心完成採樣，即換言之有7萬人，並無預約而直接到場參與。

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103萬個樣本完成核酸檢測

政府表示，今早8時至晚上8時，共有11.3萬名市民，在全港各社區檢測中心，登記接受檢測；截至今晚8時，整個計劃已完成約103萬個樣本的核酸檢測，當中呈現初步陽性的樣本，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

政府稱，至今共接獲240宗個案，指個人資料被他人用於登記預約，其中134宗個案，懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。政府發言人表示，計劃目的是希望盡快在社區找出隱性患者，及早作出治療，以阻止病毒進一步傳播，呼籲市民踴躍參加普及計劃。

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