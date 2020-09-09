清路障遭「私了」｜女事主稱聽到有人叫開遮　即被拉入毆打及噴液

女護士自發到旺角示威現場清理雜物希望恢復交通，期間遭人包圍及毆打，兩名涉嫌有份參與事件的女子，被控非法集結等罪名，案件今（9日）在西九龍法院開審。女事主供稱，她當日清理路上雜物時已有人叫她不要再清理，她未有理會，突然有人叫：「開遮。」之後即被包圍及拉入傘陣內被毆打及在面部噴刺激性液體，並曾遭人扯著頭髮拖行3至4米。事後她到醫院檢查，發現腰骶骨骨裂及背部有創傷。

盧承認曾扯事主頭髮拖行

女被告盧綺敏（40歲，旅遊社代理人）、朱珮賢（42歲，無業）。控罪指，盧於去年10月13日在旺角道與亞皆老街交界參與非法集結；朱則被控在旺角彌敦道非法及惡意傷害女事主何潤姿。盧今早承認普通襲擊罪，該罪指她當日扯何的頭髮拖行。

首被告盧綺敏(黑衣)承認曾扯髮拖行事主，她與次被告朱珮賢(白衣)同被控非法集結。(李慧娜攝)

自發到旺角清理雜物

女事主何潤姿供稱，她在浸會醫院任職護士。案發當日在電視上看到旺角有人用雜物堵路，於是自發到現場清理雜物，希望能幫助恢復交通。當日下午近5時，她在旺角惠豐中心見馬路被竹枝、鐵欄、垃圾桶、雪糕筒等堵塞，便拾起堵塞物，並放到附近行人路。

有人用粗口著她不要搬

何續指，她清理堵塞物期間，有人以粗口著她不要搬，在她搬竹枝時，更有人腳踩竹枝另一端，令竹枝掉到地上，期間更有人潑液體到地上，液體濺到她的衣服，但她不在意，「個心掛住搬嘢，畀車早啲過」。

何稱，防暴警後來到場，她及後走到上海街一帶再搬堵塞物，當時有數名熱心市民與她一起清理，令上海街「好快通車」，她又指「通咗之後好開心」。

女事主何潤姿稱她當日自發到旺角清理雜物，希望交通快點恢復。(李慧娜攝)

曾遭刺激性液體噴面

何後來在旺角恒生銀行附近再清路障時，卻被黑衣人包圍，包圍她的人士突然叫「開遮」，並拖她進遮內，腳踢她背部、打她胸口及用刺激性液體噴她的臉。期間，她的手袋掉到地上，她打算拾起時又被人推跌。

及後，她打算離開現場返家，惟走到太子道與旺角道時，遭人扯頭髮拖行3至4米，又有人踢她及用液體噴她的臉部。她稱本沒有打算報警，但因被記者採訪，及有黑衣人再跟著她，她擔心再被人打，於是報警。她的面部被噴黑，事後到醫院檢查時，發現腰骶骨骨裂、背部有創傷。

案件編號：WKCC4014/2019