安樂工程新圍污水廠項目洩臭氣　渠務署發警告信　未通報居民

律政司司長鄭若驊與其丈夫潘樂陶共同持有的安樂工程有限公司，與得利滿及中國港灣組成的聯營公司，於2016年中標承辦新圍污水處理廠的設計、建造及營運合約工程，工程費用逾31億元。 上述工程預計即將於本年底落成，然而渠務署今日（9日）證實，新圍污水處理廠於8月24日及27日，先後發生有毒氣體硫化氫洩漏事件，經處理後恢復正常，工程顧問已就事件向聯營公司發警告信。 署方強調，由於是次事件只影響大樓內部分只准限制人員進入的區域，加上大樓外未有檢測到硫化氫，地盤範圍內其他地方亦未有異常氣味的情况，因此未有就事件通知污水廠附近的市民。署方續指，由於不涉及危險物品或氣體的儲存，加上事件已即時依照工程合約要求處理，按現時機制並有通報其他部門，包括消防處。

新圍污水處理廠改善工程（第1期）項目由安樂-得利滿-中國港灣聯營公司負責，顧問工程師為艾奕康有限公司，2016年5月開展工程，預計完工日期為2020年尾，工程項目費用約31.42億元。（渠務署構思圖）

連續兩日錄得污水廠洩漏​硫化氫

渠務署回覆查詢時表示，新圍污水處理廠改善工程的新建設施經已建成，正分階段進行測試及調校。於8月23日開始，承辦商正為新建的污泥脫水設施進行測試及調校，有關測試已於9月7日完成。

工程顧問曾於8月24及27日的日常巡查期間，發現污泥脫水大樓內的臭味較為濃烈，遂即時於大樓內的不同位置量度氣體濃度。8月24日，污水廠現場的硫化氫濃度約為1 ppm，已被即時處理；8月27日的硫化氫濃度則略為低於13 ppm。於8月27日的事件中，為安全起見，工程顧問同時於污泥脫水大樓外圍以氣體偵測器進行檢測，並未檢測到硫化氫，大樓內的硫化氫濃度於加強通風後15分鐘內已回復至低水平。

資料顯示所洩出的硫化氫濃度屬較低，如達到50 ppm則可致氣管刺激，1 ppm會聞到惡臭味。

署方強調，由於是次事件只影響污泥脫水大樓內部分只准限制人員進入的區域，加上污泥脫水大樓外未有檢測到硫化氫，污水處理廠地盤範圍內其他地方亦未有異常氣味的情况，因此未有就事件通知污水廠附近的市民。

律政司司長鄭若驊（右）與其丈夫潘樂陶共同持有的安樂工程有限公司。（資料圖片）

調查揭脫水大樓抽風系統有問題所致

渠務署於事後調查發現，8月24日的事件源於承辦商調校抽風系統和氣閥時出現問題，以致微量硫化氫短暫滯留於污泥脫水大樓內。至於8月27日的洩漏事件，則因污泥脫水大樓內的抽風系統須配合消防設施測試而間歇停止運作，以致污泥脫水大樓內的硫化氫濃度短暫提升。

署方指，工程顧問已就該兩次事件向承辦商發出警告信，責成承辦商須妥善安排測試及調校污泥脫水設施時的抽風工序，及盡快啟動污泥脫水大樓內未正式運作的氣體警報系統。然而，署方否認有報道所指相關系統兩度失靈。署方已將事件反映於承辦商的表現評核報告，現時承辦商安樂工程聯營公司已檢討及改善有關工序、調教除臭系統、調節氣流，以防止事件再次發生。

渠務署強調，事件並不牽涉危險物品或氣體的儲存，只屬工地安全性質，加上事件已即時依照工程合約要求處理，故按現時機制並未需要通報其他部門，包括消防處。署方解釋，污水處理廠每日處理大量污水及污泥，於部分位置難免較易有臭味問題，尤其於處理污泥的部分，容易產生硫化氫，因此污水處理廠內的相關設施，設有大量抽風及除臭系統。就8月27日的事件，氣體探測儀亦有發出警報提醒人員跟進。

安樂工程：合資公司已向渠務署匯報

安樂工程回覆查詢時表示，就有關事件，該項目的合資公司已向渠務署匯報。受合約條款所限，未能提供進一步的資訊。

勞工處回覆指，知悉有關事件後立即派員到該污水處理廠進行調查，在上述事故期間，硫化氫的濃度沒有超出職業衞生標準，在該兩次事件中，並沒有工人受傷或感到不適。勞工處在廠房內及廠房外圍不同地方進行空氣檢測，所有檢測地點都沒有發現有硫化氫氣體。

消防處回覆指，根據記錄在8月24日和8月27日沒有接獲新圍污水廠或其附近地點懷疑洩漏硫化氫氣體的緊急召喚。消防處於9月2日派員到新圍污水廠作出巡查，並使用氣體檢測儀進行探測，其間沒有發現不明氣體。消防處牌照及審批總區轄下的危險品課，並沒有相關事故的記錄。

環保署回覆指，該署在8月24日和27日沒有接獲渠務署通報懷疑洩漏硫化氫氣體事件，於9月3日曾派員到污水廠調查，並向附近居民了解，沒有察覺曾出現氣味滋擾的情況。

本年底完工 合約值31.4億

根據渠務署資料，新圍污水處理廠改善工程（第1期）項目由安樂-得利滿-中國港灣聯營公司負責，顧問工程師為艾奕康有限公司，2016年5月開展工程，預計完工日期為2020年尾，工程項目費用約31.42億元。其後承辦商將負責營運、維修和保養廠房，合約的營運年期為15年。

時任渠務署署長唐嘉鴻在2016年表示，工程包括設計和建造處理量每日20萬立方米的污水處理設施，以應付新界西北部在2020年後因發展所需而預計增加的污水流量。唐嘉鴻又指，工程亦將提升廠房的污水處理級別至化學強化一級處理，並附設紫外光消毒設施，以減少排放入西北水域的污染物含量。