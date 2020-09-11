新冠肺炎｜麻雀館今重開　設「新規矩」加強防疫

相信不少港人都喜愛打麻雀，與親朋好友共聚時「打幾圈」聯誼。隨着新冠肺炎疫情稍為緩和，政府日前宣布周五(11日)起放寬部分社交距離措施，部分處所可以重開，包括麻雀天九耍樂處所，但要遵守相關的規定。有麻雀館負責人表示除了跟從規定之外，也自訂「新規矩」包括在每次牌局之後，有專人消毒麻雀才開新一局、館內亦不建議客人堂食等，減低交义感染風險亦令顧客安心耍樂。

麻雀館訂立新措施加強防疫

這間位於銅鑼灣的麻雀館，為迎接開業均做足準備，館內每枱麻雀桌之間至少有1.5米距離，亦額外加裝膠板作分隔。

負責人張家寧表示，現時大部分業界均採用自動麻雀機，在完成每場牌局之後，工作人員便會先消毒麻雀，才放入麻雀機內開始新牌局。

此外麻雀館也訂立了新措施，以往會提供免費餐飲並容許客人在內堂食，不過開業後就不建議這樣做，「重開後我們一般不建議客人在館內進食，建議外賣取走。」另外在每張麻雀桌旁邊，設有茶几擺放酒精搓手液，方便客人隨時使用。他稱其實在停業前，客人的抗疫衞生意識已經有所提高，「客人長期戴口罩，甚至有人會戴手套打麻雀」，故不太擔心在麻雀館出現感染個案。

麻雀館能重開是「及時雨」

對於周五(11日)麻雀館能夠重開，對張家寧及其員工來說是及時雨。「多謝政府現時肯放寬，如果再拖落去，相信亦捱唔到落去。」不過他對於重開後的生意也不太樂觀，「有部分顧客來自餐飲業，很多食肆都結業，這批顧客不敢前來，即使前來都不敢賭那麼大。」

提及麻雀館在疫情下停業，張家寧表示生意上的損失實在無法估算，「因為很多行業，包括我們，很多僱主並非業主，要應付龐大的租金，如果政府突然宣布長時間停業而欠配套支援，對生意打擊很大。」雖然他也申請了政府推出的防疫抗疫基金以解決燃眉之急，但認為幫助有限。他指抗疫基金不足夠應付員工的家庭生活，僱主和僱員都是「食老本」。他亦不時安撫員工，跟他們說相信很快能夠復業。