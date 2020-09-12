12港人涉潛逃｜入境處：已發證明以委託律師　家屬斥律師無法會面

12名港人上月底涉嫌潛逃離境時，被內地海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所，家屬召開記者會，家屬委派的律師無法會見被捕人士，部份更指已委託官派律師；家屬至今未能聯絡被捕人士，生死未卜，部份人有藥物需要，部份人未成年，批評香港當局未有協助。 入境處發言人指，已積極跟進事件，12人身體狀況良好，駐粵辦接獲10名人士的家屬求助，可提供免費法律諮詢服務。對於有家屬希望取得證明以委託律師，入境處指今日已發出所需的「登記事項證明書」。

入境處：12人身體狀況良好

就有12名港人非法越境內地一事，入境事務處發言人今日回應傳媒表示已積極跟進事件。截至今日，入境事務處「協助在外香港居民小組」（小組）及香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）共接獲10名人士的家屬求助。小組與駐粵辦自事件開始已密切與家屬保持緊密聯繫，多次主動聯絡以了解最新進展。



駐粵辦曾與當局了解，據悉，該12名港人現時身體狀況良好，及已聘請內地律師代表。

提醒家屬可用「免費法律諮詢服務」

小組及駐粵辦已向求助家屬解釋相關的内地法律和法規，及提醒求助人可考慮使用由駐粵辦委託的一所香港機構提供的「免費法律諮詢服務」。

小組昨晚收到一名家屬的求助，希望取得關係證明以委託律師。小組於晚上即時聯絡家屬提供協助，並於今早發出所需的登記事項證明書，以使家屬可以盡快進行委託律師的手續。消息指， 登記事項證明書一般需要25個工作天發出，今次用了少於24小時發出。

解釋藥物需要程序 可按機制轉達

就部份家屬提出當事人的藥物需要，小組及駐粵辦了解後已向家屬解釋有關程序，及可將其書面訴求，按既定機制向內地機關反映。如家人欲將書信轉交有關人士，小組及駐粵辦可按既定機制向內地機關轉達。

發言人指，特區政府會繼續積極跟進事件及留意事態發展，並提供適切協助。

12名被拘留的港人，被關押在深圳鹽田看守所。（網上圖片）

家屬指委託律師無法會面 部份人被指派「官派律師」

12名港人在內地被拘留，家屬至今未能聯絡，其中6人的家屬，在立法會議員朱凱廸及涂謹申陪同下會見記者，多名家屬均表示，內地當局拒絕家屬指派的律師與12名港人見面，被拘留的港人生死未卜。

被捕港人李子賢的媽媽稱，委託的內地律師被拒絕與兒子見面，又說當局聲稱兒子已委託「官派律師」，她直言不相信兒子會委託「官派律師」，亦未能確認兒子的安全。

另一被捕人士黃偉然的太太，批評內地當局聲稱的「陽光司法」是講一套做一套，律師會面是合理合法要求，希望特區政府能提供實質協助。

被捕港人鄧棨然的弟弟表示，哥哥有哮喘及皮膚病，明白內地不接受香港的藥物，但希望當局能提供最基本、紓緩的藥物。他的母親聲淚俱下，表示每天難以入眠。