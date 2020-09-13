瑪嘉烈醫院病人轉仁濟醫院時驗出帶耳念珠菌　曾同房6人均帶菌

九龍西醫院聯網發言人今日（13日）公布，一名55歲男病人入住瑪嘉烈醫院神經外科病房逾兩周後，轉往仁濟醫院時經篩查發現其帶耳念珠菌，瑪嘉烈醫追查曾與病人同房的其他病人，再發現多6人帶有耳念珠菌，無感染徵狀。 七名病人年齡介乎37歲至84歲，當中有6人情況穩定，1人因自身疾病情況嚴重，九龍西聯網將緊密監察病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

九龍西醫院聯網發言人公布， 一名55歲男病人，於8月21日起入住瑪嘉烈醫院神經外科病房，並於9月7日轉往仁濟醫院內科病房繼續接受治療。仁濟醫院為該名病人進行入院篩查，其檢測結果顯示帶有耳念珠菌，但沒有感染徵狀。他於仁濟醫院接受隔離治療，情況穩定。

瑪嘉烈醫院之後對該病人的緊密接觸者展開追蹤篩查，再發現多六名曾入住同一神經外科病房、年齡介乎37歲至84歲的男病人帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，正接受隔離治療。其中一名病人因自身疾病情況嚴重，其餘五人情況穩定。

瑪嘉烈醫院表示，會徹底清潔及消毒相關病房、加強病人及環境篩查，及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。 九龍西醫院聯網會繼續緊密監察病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。