屯赤連接路北段最快今年底通車　擬命名為屯門赤鱲角隧道公路

連接屯門至港珠澳大橋口岸人工島的屯赤連接路北段，全長約九公里，仍在興建中，全段包括高架橋及一段長約4公里的海底隧道。為準備路段通車，地政總署屯門測量處建議該路段，命名為「屯門赤鱲角隧道公路」，方案正諮詢屯門區議會，而路政署表示，工程最快今年底完成。公路落成後，將成為往返大嶼山至新界西北地區的通道，新路將從屯門龍富路通往港珠澳大橋口岸人工島的南面，並連接位於東面的大嶼山順朗路、西面的赤臘角路及大橋香港口岸接駁道路。

屯門赤臘角連接路工程北段的雙程車路，全長約九公里，擬命名為「屯門赤鱲角隧道公路」。（資料圖片）

地政總署屯門測量處，近日向屯門區議會提交文件，建議將屯赤連接路北段，即該段連接屯門至港珠澳大橋口岸人工島的公路，命名為「屯門赤鱲角隧道公路」，方案今天（16日）在屯門區議會會議上諮詢。

路政署指出，屯赤連接路北段工程，預計最快於今年年底完成。惟該署表示，近月新冠肺炎疫情，影響了建築材料及裝置的供應，曾令工人數目減少。路政署會緊密監察有關工程進度。

屯門連接赤臘角的雙程車路全長約九公里，擬命名為「屯門赤鱲角隧道公路」。（資料圖片）

另外，地政總署屯門測量處亦諮詢屯門區議會，建議為屯門赤鱲角隧道公路，屯門入口附近的兩段路命名，其中一段長約1公里的盡頭路，建議命名為「浩和街」；而現時從浩洋街通往興建中的浩和街、一段全長約500米的街道，則建議命名為「浩逸街」。測量處已就命名建議，諮詢相關部門，大部份部門未有提出反對意見。