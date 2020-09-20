疫下停課零支援　兩家庭細訴照顧智障兒女的無助

新冠肺炎期間，學校停課，一群依賴社區照顧服務的弱智人士，亦因日間中心服務停頓而要留家。即使就讀的特殊學校也有提供視像課堂，但對他們來說，由於不是面授學習，要靜靜地待在電腦前也不容易。家人照顧他們的起居，以至訓練其自理能力的責任，倍感疲憊。《香港01》找來兩個家庭，細說疫下照顧智障兒女的困境及無助。

單親退休媽媽照顧智障女

「做咩除出嚟呀？唔得呀，要罰錢。」煒煒的媽媽急急替女兒戴好口罩。女兒已是芳華廿一的少女，卻未必明白甚麼是新冠肺炎，不理解在炎夏用一片薄布箍着耳朵和遮蔽臉部的理由。她也不懂得用語言問媽媽「點解」，因為她幼兒時，診斷出中度智力障礙。7歲時，醫生說她也患有自閉。

單親的煒煒，去年20歲，曾「延讀」兩年中六，寄宿多兩年。「因為我要返夜更，返晚上11點，但佢有睡眠障礙，要食藥，食得好緊要，由5mg到10mg，20mg，我好唔開心。」媽媽說，「宿舍同學校的老師、姑娘，可以照顧佢、教佢自理能力。」

煒煒長得高，步履又快，但媽媽要比她走得更快，「我樣樣嘢都要快過佢先得，我唔快過佢咪死火？」(林頌華攝)

延讀機制 關注團體：「只是買時間」

「延讀」，是指教育局的「延長學習年期」機制，每間資助特殊學校都根據核准學額，按比例預留留班名額。煒煒當年入讀的中度智障兒童學校，按機制有12個「延讀」學額。學校會審視特殊學生的「合理原因」，包括有嚴重適應困難、家庭突變、出路安排等原因，校本決定批准延讀。

「其實只係買時間，一年、兩年。」嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇說，銜接服務資源落差太大，輪候時間以年計，「無一個家長想孩子畢業，因為特殊學校資源係夠，但如果畢業就要等成人服務。」

好像煒煒，她去年離開校園後，便去邨內的展能中心。這個服務名額是在煒煒15歲半開始輪候，18歲「完成」中六，再延讀兩年才等到的，前後共等了四年多。

煒煒的頭髮是媽媽親手剪的，天氣熱，煒煒想除下口罩，媽媽也希望她學會有些事不能自己胡亂來。(林頌華攝)

媽媽說煒煒疫情期間胖了十公斤，新買的衣服都不合身。(林頌華攝)

1月底爆疫，社署所有資助服務停轉。5月初疫情稍緩，展能中心一度恢復開放，但不久新一輪疫情肆虐，又要關閉。嗜吃的煒煒無運動，無訓練，重了十公斤，「疫情期間買嘅衫，已經唔啱著」。

不能去中心，媽媽又減少讓她外出，煒煒做「宅女」，聽兒歌，看電視劇，這8個月愈來愈懶。「去唔到中心(訓練)，佢一啲進步都冇。」「學過的事物都唔想做，覺得有你幫佢做咪得。」現在去廁所，媽媽叫煒煒自己伸手取廁紙，或呼喚媽媽幫忙，她也不肯，結果一天要為她換數次內褲。媽媽亦苦惱，她這大半年失去了喘息空間。「佢去咗中心唔喺屋企，我可以坐吓，佢留喺屋企，我就冇得坐，除咗食飯。」

兒子不肯戴口罩 被困家中脾氣變暴躁

「痛！很痛！哥哥，唔好咁！我損晒啦，你要學識放手先得。」余靖海緊緊捏着爸爸的手臂不放。19歲的他跟爸爸一樣挺着大肚皮，長得比爸爸還高，力氣更大。

靖海是長子，中度智障，亦有自閉，在特殊學校唸高中。因為疫情，已多月沒有回校和外出，變得容易發脾氣。「佢每日就係搭校巴返學，搭校巴返屋企，對佢哋嚟講，唔係返學(咁簡單)，係佢日常的需要。」

靖海不喜歡戴口罩，疫情近日稍緩，爸爸才敢帶他下樓「唞氣」。(林頌華攝)

特殊學校用zoom上課 難協助學習

這天，余爸爸帶他下樓散步，不消幾分鐘，靖海開始顯得不耐煩，捏着爸爸的手。「你係咪想返上去呀？」爸爸問。

「以前會帶佢落球場圍圈散步，俾佢放電，情緒就冇咁波動，滿足佢的空間感，但宜家唔敢。」不敢，是因為靖海會亂摸東西，又討厭戴口罩，「一般人已覺得焗，他會覺得抖唔到氣。」這大半年，為免感染和旁人目光，索性不帶他外出。

踏入9月，特殊學校跟一般學校一樣，也用zoom上課。弟妹早上在家中上課，余爸爸安排靖海睡晚一些，下午才上課。每天半小時，靖海看着電腦螢幕裏的老師，教他捽手指尖、手背，有時，靖海會放下聽筒，離開座位。「始終唔係實體學習，有距離感，佢哋慣咗喺屋企想點就點，喺電腦面前坐幾分鐘就想走開，要氹佢先肯學。」

與煒煒一樣，靖海連月零訓練。余爸爸說，他已忘記正確拿筷子的手勢。「佢哋鍾意跟老師多過屋企人學嘢，宜家好似用匙羹咁揸筷子。」孩們們困在家中上課，一屋四面牆，五個人，每天如是。余爸爸本身也有鬱躁和驚恐症，「宜家每日都係擘大對眼『今日唔好咁多嘢就得啦』，合埋眼就『唔好瞓到咁冧呀，一陣間唔知有咩事』。」

訪問當天，爸爸牽着靖海去逛圈。(林頌華攝)

九月後，靖海就讀的特殊學校也有視像課堂，每天半小時，學洗手，戴口罩。

家長們的冀望。。。

政府常呼籲市民留家抗疫，卻衍生另類問題。「你停課、暫停服務，但其他嘢配唔配對到先？配對唔到嘛，政府唔會諗呢個需要，但係你諗吓，有一批真係喺屋企單打獨鬥的父母。」余爸爸說。

「就算冇疫情，政府制度都係咁，何況有疫情？」煒煒媽媽極希望展能中心早日重開。社署宣布，9月23日起，展能中心等日間康復服務將逐步恢復，「你一係就全部開放晒，唔好淨係開少少時間，其實唔會有咩分別。」