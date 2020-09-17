反釋法遊行案｜吳文遠等3人上訴被駁回　法官指警方安排合理　

社民連主席吳文遠等8人於2016年不滿人大釋法，在遊行示威時與警方衝突，被裁定非法集結等罪罪成，各人被判社會服務令或緩刑。吳與另外2人不滿定罪，向高等法院提出上訴，但高等法院今（17日）頒判詞駁回3人的上訴。法官認為即使如上訴方所述，當日屬「即興遊行」，警方的人群管理安排合理，已平衡示威者的憲法權利與維持秩序的需要。

在本案提出上訴的3人為：吳文遠、周嘉發及鄭沛倫。三人分別就煽惑他人非法集結罪、阻差辦公罪及非法集結罪被定罪。吳及鄭被判監禁14天，緩刑1年；周則被判100小時社會服務令。

法官質疑當日屬「即興遊行」的說法

法官指，雖然上訴方指當日是「即興遊行」，警方應要作出配合，但有關責任並非絕對，亦質疑當日屬「即興遊行」一說。法官指即使當日是「即興遊行」，但示威活動覆蓋範圍大，而且時間頗長，由中環至西環的一段示威未有事前通知警方，對警方的資源及人手調配造成一定困難。不過，警方的人群管理安排合理，示威人士的合法權利沒受到不恰當的限制，已平衡了憲法權利及維持秩序的需要。

法官認為，吳不可能不知示威者若聽他呼籲，強行越過鐵馬，必會使用一定程度武力，而他也知道這樣會導致出現擾亂秩序的行為，從而破壞社會安寧，因此認為原審裁斷正確。

至於其餘兩人的控罪，法官認為警員多次警告縮手，周仍拉著吳的左腳與警方角力，是故意阻撓警方帶吳離場；而鄭推鐵馬往馬路方向，明顯是粗暴、具攻擊性或違反公共秩序行為，超越民主社會可容忍的程度。

案件編號：HCMA492/2019