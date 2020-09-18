陳凱欣失議席│陳凱欣被裁定當選無效　終院拒受理上訴

因宣誓風波被遞奪立法會議員資格的劉小麗，於2018年報名參加九龍西區補選，但選舉主任認為劉非真誠擁護《基本法》，裁定其提名無效。惟高等法院裁定劉勝訴，是次補選中勝出的陳凱欣則當選無效。而陳和選舉主任均向終審法院提出上訴。終院今(18日)處理上訴許可時，政府一方稱劉的言行，不合乎真誠擁護《基本法》及特區政府的要求，即使選舉主任讓她解釋，也會得出相同結果。而終院法官則指，選舉主任在提名階段未讓劉回應，屬程序不公。而終院法官聽取陳詞後，即日決定拒批上訴許可，陳凱欣即時失去議席。

是次上訴人為選舉主任郭偉勳，以及陳凱欣。案件今由常任法官李義、霍兆剛及張舉能共同審理。

終院法官指 選舉主任未有讓劉小麗回應 屬程序不公

政府一方今陳辭強調，法庭有憲制責任處理劉小麗是否真誠擁護《基本法》及特區政府。他又指，參選須符合一些基本標準，例如要年滿某歲數，而真誠擁護《基本法》及特區政府也是其中一項要求；劉小麗的言行不合乎此要求，故選舉主任取消其資格屬合理。而且，劉的言行明顯表示她非真誠擁護，即使選舉主任讓她解釋，也會得出相同結果。陳凱欣一方則補充法庭可根據現有的資料，裁決劉小麗是否真誠擁護。

常任法官李義就指，選舉主任在提名階段未有讓劉回應，屬程序不公。就上訴人引用梁頌恒及游蕙禎的宣誓風波案例，李官指出此案有所分別，因梁游是在當選後因宣誓問題被取消資格，但劉是在提名期間，因言行被指不真誠擁護《基本法》而未能參選。三位法官退庭商議一會後，決定拒絕批出上訴許可。

劉小麗形容裁決「還返一啲公道畀全香港嘅市民」 暫未有打算參選

劉小麗今亦有到終審法院，並形容裁決「還返一啲公道畀全香港嘅市民」，並意味陳凱欣「從來都唔係我哋嘅議員」。不過，她認為判決並不足以保障港人的參選權，因現時香港人權倒退，仍有人因選舉主任胡亂問問題而被剝奪資格，而整個立法會選舉更被政府取消。她稱政府以疫情為由取消選舉，但現時疫情減退，政府理應舉行九龍西區補選。

劉批評政府程序不當，粗暴壓迫參選人。被問及覺得日後仍有無權參選，劉指參選是人權，並說：「可悲嘅係今日喺香港，心入面唔多唔少都會問呢個問題，但希望問咗之後大家都知道唔應該咁問。」她又指暫未有打算參選。

劉小麗(圖右)形容裁決「還返一啲公道畀全香港嘅市民。」(林樂兒攝)

上訴期限內 陳凱欣暫保議員身份

高等法院法官周家明早前在判辭中指，劉小麗在宣誓案中被褫奪議席，該案只是裁定劉於2016年10月宣誓時的行為不恰當，而不能視為劉在一般情況下，也不能滿足憲制要求。對於政府一方認為，劉在宣誓案敗訴，不能參與同一議席的補選。惟周官指，若不容許劉參加是次補選，但可參加其他選區的補選，是不合邏輯。

周官又認為，選舉主任未有給予機會，讓劉小麗回應。法官因此裁定劉提出的選舉呈請勝訴，而陳凱欣是「非妥為當選」。惟相關法例訂明，在上訴期限內以至提出上訴期間，判決會暫緩執行，陳凱欣暫保議員身份。

案件編號：FAMV 92、94/2020