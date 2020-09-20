前亞視新聞主播盧瑞盛逝世　終年62歲

曾任麗的電視和亞洲電視記者、新聞主播的盧瑞盛，周六（19日）傳出在家中猝逝，終年62歲。曾與盧瑞盛共事的前電視台高層羅燦，向《香港01》表示，朋友圈子中傳出盧瑞盛離世的消息。

港台主持車淑梅在facebook轉發消息悼念故友，指他們6月時一同植樹，盛贊盧瑞盛的為人，指他永遠懂得欣賞別人。

盧瑞盛1958年出生，1978年入讀樹仁傳理系，畢業後加入麗的電視（亞視前身）新聞部，在麗的、亞視任職超過20年，擔任新聞主播、《時事追擊》主持等。

2000年他離開亞視，與黃毓民創辦《Cyber日報》，2001年創辦《快周刊》。他曾擔任Roadshow行政總裁，2018年出任南華傳媒董事總經理。

▼1997年亞視40年台慶 盧瑞盛主持節目回顧新聞部歷史▼

2002年，盧瑞盛曾在跑馬地住所意外墮樓，當時報道指他爬出六樓窗口，收回一張放在冷氣機頂部的地氈時，失重心從窗口墮下，其間幸被多組晾衫架阻擋卸去衝力，僅雙腳、腰及臀部受傷。

羅燦表示，早年二人分別在無綫和亞視一同跑新聞，到Roadshow共事，熟悉電視新聞。他說盧經常做運動，想不到63歲就突然離世，很可惜，年初時曾聯，說約出來吃飯，想不到現已經無機會。

▼1993年盧瑞盛任《亞洲早晨》主播▼

▼1997年盧瑞盛主持《成長話香江》訪問唐英年▼