新冠肺炎｜赤字逾3,000億元　陳茂波：面對有限資源　須審慎理財

本港新冠肺炎疫持緩和，政府逐步放寬社交距離措施，停業已久的卡拉OK於上周五（18日）重開。財政司司長陳茂波今日（20日）發表網誌，指日前曾視察卡拉OK重開情況，有員工反映希望疫情進一步改善，能全面恢復經營，增加收入。 陳又表示，三輪防疫抗疫基金措施，加上財政預算案紓困措施，合共金額逾3,000億元，今個財政年度的預計綜合赤字，將增逾3,000億元，財政儲備降至約8,000多億元，相當於12至13個月政府開支，接近2003年沙士後水平。不過，在經濟深度衰退時，政府有必要透過逆周期措施支撐經濟，面對有限的財政資源，必須審慎理財，保留財政實力。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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陳茂波網誌以〈穩步前進〉為題，他稱日前視察卡拉OK時，有員工向他表示，目前營業上仍有限制，生意難以全面恢復，但能開業及做些生意，一定是好事，而他們最希望的是疫情能夠進一步改善，讓經營能全面恢復，才是最大幫助。

財政儲備降至政府12至13個月開支水平 接近沙士後情況

政府上周公布第三輪防疫抗疫基金措施，陳稱，連同其他防疫及紓困措施，合共規模約240億元。當中除採購疫苗，亦有向受政府防疫措施直接影響，及收入受疫情重創的企業及個人提供補助，並增加非住宅物業差餉寬減上限、延長非住宅用戶水費及排污費的減免、延長政府物業及短期租約租金和27類政府收費豁免等。政府亦已要求房委會、房協、機管局、科學園和數碼港，向非住宅租戶同樣提供租金寬減，而部份機構亦已相繼公布相關措施。

陳續指，前後3輪防疫抗疫基金措施，加上財政預算案的紓困措施，金額合共逾3,000億元，相等於本地生產總值約11%，預計可為本地生產總值提供稍高於5%的支持作用。至於今個財政年度（2020-21年度）的預計綜合赤字，將會進一步擴大至超過3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元，相等於約12至13個月的政府開支，接近2003年沙士後的水平。

6月至8月失業率持6.1%

陳又表示，最新公布的6月至8月失業率雖維持在6.1%，與5月至7月的水平相同，但實際失業人數增加約5,800人至接近25萬人，比去年第四季多出一倍，當中約四分之一屬於零售、住宿及餐飲行業。以餐飲業為例，行業失業率連續四個統計期間均徘徊在14%至15%的水平，遠高於6.1%的整體失業率。行業的就業不足率就由5月至7月的6.1%掉頭急升至6月至8月的8.3%，就業不足人數回升到近2萬人水平，反映疫情對不少行業以至整體經濟都造成很大的壓力。

為期14日的全民檢測「普及社區檢測」早前完成，陳稱計劃為香港整體社區感染狀況，作了一次「定格剪影」，提供風險評估的有用參考，而本港過去一周平均每日新增確診本地個案約6宗，更試過單日零確診，但社區隱形傳播鏈令人憂慮，疫情未能「斷尾」。