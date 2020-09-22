抗疫基金｜旅遊業界調查指逾500旅行社擬結業　斥內地拒港健康碼

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布第三輪防疫抗疫基金，當中持牌旅行代理商每名職員可獲5,000元津貼，預計有1,700間旅行代理商受惠。旅遊業界不滿「防疫抗疫基金3.0」大縮水，旅議會主席黃進達及旅遊界立法會議員姚思榮連同業界代表今日（22日）召開記者會，促請政府盡快推出健康碼，開放與內地及澳門旅遊業，以及加碼津貼和推出第三輪保就業計劃。 姚思榮透露，雖然內地與本港一直有研究健康碼，惟內地及廣東省對本港看法較為保守，對控疫措施有所顧慮。

旅遊業界不滿「防疫抗疫基金3.0」大縮水，表明十分憤怒，要求加碼。（高仲明攝）

姚思榮：廣東省對「港康碼」比較保守

黃進達在記者上指出，疫情下有逾70間旅行社結業，第三輪240億元防疫基金中，旅遊業佔少於1%，對此感極度失望，「連一個月租都解決不到」。

姚思榮表示，旅遊業是本港四大經濟之柱之一，有27萬人受僱，批評政府新一輪資助是「敷衍」業界，憂出現裁員及倒閉潮。業界要求盡快推出健康碼有限度恢復旅遊業，姚稱本港7月爆疫，令計劃擱置，雖然中央一直有與香港研究健康碼，但據他了解，廣東省看法比較保守，顧慮本港控疫措施。

受訪旅行社非零業務即「不務正業」

香港旅行社解困大聯盟姚柏良表示，健康碼推出無期，旅遊氣泡變旅遊泡沬，認為政府不應待零確診才出台，形容「健康碼神神秘秘，應該要宣傳等大家認識」。

姚思榮稱，早前向業界作問卷調查，有206間旅行參與，當中八成零業務，餘下兩成「不務正業」，賣口罩、做網購及訂酒房；有34%受訪旅行社有計劃結業，以業界約1,700間旅行社推算，即有500多間計劃關門。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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旅行社：政府推我哋落懸崖

香港華商旅遊協會謝淦廷稱，對前景看不到出路，旅行社由年初40多人裁至22人，若政府沒加碼及保就業，可能考慮裁至5人。中小旅行社救亡組代表曾志堅就指，第三輪資助較第一及第二輪大縮水，有感不受政府尊重，「唔畀生存空間，推我哋落懸崖」，要求政府撥款8萬元應付開支。