香港航空推機組人員減薪30%兼職計劃　拒參加會面臨「永久措施」

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球航空業受到重創。日前傳出香港航空將推出措施，鼓勵員工暫時轉為兼職。《香港01》取得港航內部信，證實港航將於今年11月1日至明年2日28日實施機組人員臨時兼職計劃，基本工資和固定津貼減少30%。參與員工分為兩組，輪流工作兩個月及休假兩個月，四個月都有薪金，並可找兼職工作。 信中又指，對於未參加計劃的機組人員，港航指將繼續支付正常工資。然而強調將無法充分降低成本，或解決機組人員的過剩問題，故將需要檢視機組人員總體人手計劃，並採取永久措施。

短期內將運營少於10架飛機

港航指，疫情及邊境限制嚴重影響其業務，雖見乘客人數有所改善，但恢復航班的計劃被推遲。港航料未來一段時間，將運營少於10架飛機，意味機組人員人數遠遠超過所需飛行人數，導致薪金成本過高，無法為機組人員提供足夠的飛行時間。因此為挽救工作，推出機組人員臨時兼職計劃。

參與計劃者今年11月至明年2月之間基本工資和固定津貼，如住房津貼將減少了30%；可變津貼如飛行津貼、地勤津貼及待機津貼則不會受到影響。員工將分為兩組，輪流兩個月正常上班及兩個月休假，即如11月及12月上班，明年1月及2月休假，另一組則相反，而休假月份期間須接受培訓。

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休假期間可獲准做兼職

另外，員工可在計劃期內找其他工作，但須事先獲得批准，而外面工作不能影響在休假期間可能安排的任何培訓。員工福利將不會受到影響，參與人員將繼續獲得醫療保險，人壽保險及休假權利等。

港航強調計劃屬自願，但呼籲所有機組人員共同克服當前的狀況。對於沒有參與計劃的機組人員，港航指將繼續支付正常工資。然而強調將無法充分降低成本，或解決機組人員的過剩問題，故將需要檢視機組人員總體人手計劃，並採取永久措施，信中則沒有解決措施是否包括解僱。