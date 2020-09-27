修訂警察通例　張建宗指無損新聞自由　記者一如既往可自由採訪

警方近日修訂《警察通例》中的 「傳媒代表」定義，政務司司長張建宗今(27日)於網誌表示，修訂通例無損新聞自由，又指目的是讓警隊前線人員更容易清楚識別進行正常採訪的記者，避免一些人假借新聞採訪，魚目混珠混入人群，刻意阻礙警方行動，增添警方執法的困難。 另外，他又指立法會財委會明日會繼續，期望撥款能盡快通過，讓政府全速落實各項措施，進一步提升防疫抗疫能力，並為受疫情及防疫措施重創的行業和市民提供援助。

政務司司長張建宗指，修訂警察通例後，記者將一如既往，可以在公眾地方自由採訪。(資料圖片)

張建宗指，本屆特區政府自上任以來一直非常重視新聞自由，並與傳媒密切溝通。其中一個重要的例子，是政府在本屆任期開始時，迅速檢討網媒採訪安排，並由2017年9月19日起，容許合資格的純網上運作媒體進場採訪政府記者會及傳媒活動。

他指，《警察通例》經修訂後，「傳媒代表」是指已登記政府新聞處新聞發布系統（Government News and Media Information System ，GNMIS）的傳媒機構，或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構所發出的身份證明文件的記者、攝影師及電視台工作人員；而目前共有206個登記用戶，包括本港和國際傳媒，當中純網媒就有超過30間，涵蓋面相當廣泛。

修訂通例後，警方在不影響行動效率的情況下，會盡量配合傳媒工作，而為協助傳媒採訪，警隊傳媒聯絡隊已擴大編制至超過300人，務求在大型公眾活動中能派遣足夠隊員，在現場協助傳媒；而記者將一如既往，可以在公眾地方自由採訪；他指修訂對新聞工作者的依法採訪工作毫無影響。警隊今後亦可更有效履行維持治安、保障公共安全的責任。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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另外，張建宗亦談及第三輪防疫抗疫基金，他指相關的240億元的撥款申請的會議，在明天會繼續，他期望撥款能盡快獲得通過，讓政府全速落實各項措施，進一步提升防疫抗疫能力，並為受疫情及防疫措施重創的行業和市民提供援助。

派發樣本收集包門診將至46間

而為配合將疫情防控和感染管理納入為社會日常運作的新常態，政府會整合及恆常化特定群組檢測計劃，醫管局將於明天﹙9月28日﹚增加派發樣本收集包的普通科門診診所至46間。